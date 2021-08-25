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25 августа, среда | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
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«Уралвагонзавод» разработал серию дистанционных боевых модулей для ВМФ
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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал серию дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ), предназначенных для оснащения кораблей Военно-морского флота.
«ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) разработал широкую линейку дистанционно управляемых боевых модулей калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 30 мм для оснащения носителей различного назначения. При этом предусмотрено изготовление большинства модулей в нескольких исполнениях, включая морское», – передает ТАСС сообщение УВЗ, распространенное в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Как отметили в концерне, в настоящее время для флота созданы морские ДУБМ ДПВ-РБП калибра 12,7 мм для патрульных катеров и кораблей и модификация 30-миллиметрового модуля 32В01. «Морское исполнение ДПВ-РБП учитывает специфику интеграции электронной аппаратуры и прицельно-наблюдательного комплекса в корабельную систему управления, предусматривает обязательное усиление стойкости защитных покрытий деталей к агрессивному воздействию морской воды и специальную маскирующую наружную окраску. То же самое можно сказать в отношении корабельного боевого модуля калибра 30 мм, представляющего собой морскую модификацию сухопутного боевого модуля 32В01 со стабилизированным вооружением и автоматом сопровождения целей, а также его вариант с вынесенным вооружением», – сообщили в УВЗ.
Большинство модулей прошли автономные испытания, подтвердившие соответствие предъявляемым требованиям, и находятся на завершающих стадиях государственных испытаний в составе носителей, включая корабли, добавили в концерне. «Часть модулей уже выпускаются серийно или находятся в стадии подготовки производства», – добавили в пресс-службе.
ЦНИИ «Буревестник» является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии.
Напомним, в августе 22020 года в УВЗ сообщили, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания.
Россия решила вывести на зарубежные рынки систему С-500 «Прометей»
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Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Первые поставки этих систем в российскую армию запланированы на конец 2021 года.
«Из средств ПВО у нас в планах до 2030 года представить на мировом рынке зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Ранее Китаю предложили задуматься о покупке С-500.
Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал»
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Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), сообщили в Минобороны.
«В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
«Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец-РУ», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Контракт подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов «Форпост-Р».
В ведомстве добавили, что Минобороны и Московский институт теплотехники (МИТ) на форуме «Армия-2021» подписали контракт на поставку подвижного комплекса командных ракет. Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и исполняющий обязанности гендиректора МИТ Сергей Пономарев.
Ранее МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье.
Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в военном ведомстве.
«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.
В Минобороны рассказали также, что в ходе форума «Армия-2021» с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения подписан первый государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм».
Кроме того, был подписан контракт с ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14», передает ТАСС.
«Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», – сказали в Минобороны.
Это первый серийный контракт по «Коалиции-СВ»: до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии. Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения. Параметры соглашения не раскрываются.
Также Минобороны подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.
Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования.
«В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», – сказали в Минобороны.
Ранее Минобороны анонсировало завершение испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Определены сроки формирования десантно-штурмового полка в Крыму
Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Указ президента о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», – передает ТАСС слова Сердюкова на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года.
Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1»
Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. ак. А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будет способен поражать одновременно две разных цели, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».
«Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места», – передает ТАСС сообщение «Высокоточных комплексов» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».
Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс «Корнет-Д1» создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. «В то же время модульная конструкция боевых средств «Корнет-Д1» позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство», – добавили в пресс-службе.
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-Д» увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.
Ранее российская военная база в Таджикистане получила новые ПТРК «Корнет».
Определен новый основной автомат российской армии
В Вооруженные силы в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».
«Контракт с министерством обороны на поставку АК-12 будет долгосрочный. Речь идет о поставке десятков тысяч автоматов только в течение первых нескольких лет. АК-12 будет основным автоматом российских ВС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.
Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.
Ранее МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12.
Россия запланировала выпуск облегченной версии Т-90 для экспортного рынка
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») ожидает выпуска облегченного экспортного варианта танка Т-90, сообщили в компании.
«Основой российского танкового экспорта остается Т-90 и его модификации. Это надежный, современный, обладающий высочайшей боевой мощью танк имеет положительный боевой опыт, он оснащается новейшей динамической и активной защитой, а также новейшей системой управления огнем. Более того, в ближайшее время «Рособоронэкспорт» ожидает выпуска облегченной версии этого танка, адаптированной под требования ряда иностранных заказчиков. Это существенно повысит его экспортную привлекательность», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта».
Как сообщили в компании, традиционные эксплуатанты российской сухопутной техники с Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки проявляют интерес и к новейшему танку Т-14 «Армата». «Рособоронэкспорт» уже презентовал танк как на форуме «Армия» в 2020 году, так и на IDEX-2021 в Абу-Даби. Ряд стран хочет вести сотрудничество по «Армате» в том числе в рамках индустриального партнерства», – сообщили в «Рособоронэкспорте».
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос.
Началось серийное производство новейшей ракеты для российских вертолетов
Ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021», сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.
КБМ – разработчик ракеты, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха. Кашин сообщил, что «Изделие 305Э» дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака». Вертолет смогут оснащать этими типами ракет «в зависимости от поставленной задачи», передает ТАСС.
«Изделие 305Э» может «уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки». Оно «предназначено для Ми-28НМ и Ка-52М», но «может быть адаптирована и к другим машинам», а благодаря модульной конструкции «может оснащаться разными боевыми частями».
Напомним, Международный военно-технический форум «Армия–2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. В ходе форума Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей.
«Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика «Кречет», сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.
«Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. «Кречет» может эффективно бороться со своими типовыми целями», – передает РИА «Новости» слова Созинова.
Он отметил, что главное достоинство метода «Кречета» в том, что «цена решения задачи поражения противника – цена патрона 12-го калибра». «Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки», – пояснил он.
По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. «В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков», – уточнил специалист.
Основной типаж целей для «Кречета» – это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.
По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит «Кречету» полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.
Потом система управления обеспечивает выведение «Кречета» на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.
Ранее «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников.
Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе
Российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников».
На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что «госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание». Указывается, что государственные испытания «начнутся в конце этого года». Опытные образцы доработали «с учетом опыта их применения», передает РИА «Новости».
В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.
Подписан контракт о модернизации Ту-95МС до Ту-95МСМ
Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт о модернизации бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ, сообщили в министерстве.
«В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Соответствующий документ подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.
Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отмечал, что глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ провел первый полет на аэродроме Таганрога. На Ту-95МСМ установлены новые системы управления вооружением, самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.
Ранее источник в Минобороны сообщал, что министерство намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техникина форуме «Армия-2021».
Российскому флоту пообещали новые средние разведывательные корабли
Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей, сообщили в военном ведомстве.
«В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700.
Ранее новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море.
Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия»
Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко по итогам подписания контрактов.
«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», – цитирует ТАСС Криворучко.
По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения. «В результате выполнения этих государственных контрактов ВС России пополнятся более чем 1 300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники», – заключил замминистра.
Ранее Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».
Шойгу встретился с египетским коллегой в Москве
Министр обороны Сергей Шойгу принял в Москве египетского коллегу Мухаммада Заки, стороны обсудят военное и военно-техническое сотрудничество.
«Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он предложил обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного сотрудничества и дальнейшие совместные шаги.
Масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС стартовали в России
Более 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС России, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа, сообщили в Минобороны.
Стартовавшие сегодня учения пройдут под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Они будут одновременно проводиться на 11 полигонах в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, также задействовано семь аэродромов.
«Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В рамках учений будут отрабатываться задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: перевозка войск и грузов, строительство мостовых переходов и наведение железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановление вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организация специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.
По словам Булгакова, каждый военнослужащий получит реальную практику, усовершенствует свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.
В Минобороны также сообщили, что в ходе морской фазы учений будут отработаны практические действия сил Балтийского флота по развертыванию и применению элементов морского перегрузочного района и пополнению запасов в море.
Учения являются одним из мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и станут контрольным этапом проверки готовности к учениям «Запад-2021».
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