В России созданы боевые модули для легких катеров ВМФ

Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Мы уже изготовили опытные образцы [боевых модулей] для легких катеров ВМФ и передаем их на испытания. Кроме того, боевые модули нашли свое применение на роботизированных охранных системах, которыми занимается министерство обороны», – приводит сообщение пресс-службы концерна РИА «Новости».

Там отметили, что выбор министерством обороны этих боевых модулей не случаен. «Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет», – добавили в УВЗ.

В составе «Уралвагонзавода» разработку и производство модулей ведет АО «Электромашина».

Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме «Армия» в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.

Напомним, в июне 2019 года холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс» калибра 12,7 мм.

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