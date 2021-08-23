В Перми создана технология сепарации воды на месте добычи

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета и научно-образовательного центра (НОЦ) вместе со специалистами «Лукойл-Пермь» создали позволяющую разделять продукцию скважин на нефть и пластовую воду на кустовой площадке установку, сообщили в правительстве региона.

Новый агрегат позволит сэкономить сотни миллионов рублей на транспортировке нефтесодержащей жидкости, сообщается на сайте областного правительства.

Сейчас процесс сепарации происходит на установках, которые располагаются далеко от скважины, а пластовая вода используется для поддержания давления на месторождении.

«Классическая система сбора и транспорта нефтесодержащей жидкости предполагает большие расстояния и, как следствие, большие затраты на энергетику и эксплуатацию трубопроводов. При этом перекачиваемая жидкость содержит в значительной степени воду, но отделять ее можно прямо у скважин. В этом и заключается уникальность нашей установки», – говорит один из авторов разработки, руководитель НОЦ «Рациональное природопользование» Павел Илюшин.

Новая установка уже прошла испытания на Ярино-Каменноложском месторождении в Добрянском районе. По их результатам специалисты предложили доработать агрегат, провести автоматизацию оборудования за счет введения датчиков и контроллеров, что позволит управлять процессом сепарации дистанционно.

«Подобные решения существуют давно, но при проведении испытаний на месторождениях Прикамья они не давали требуемого результата. Установка, разработанная пермскими учеными, позволила достичь необходимого качества очистки воды для того, чтобы использовать ее для поддержания пластового давления. При этом она достаточно автоматизирована», – отметил главный инженер «Лукойл-Пермь» Игорь Мазеин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что участие НОЦ в промышленной кооперации региона имеет большой потенциал.

«Наш уникальный Пермский научно-образовательный центр объединяет образование, науку и промышленность. Для региона важно развивать центр в тесной кооперации с предприятиями. Основная цель этой работы – создание новых технологий и продуктов мирового уровня. И у центра в этом направлении большие перспективы: в нем ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, апробируется внедрение новых технологий в производство. Уверен, что со временем наработки НОЦ будут активно внедрятся на наших предприятиях», – подчеркивал глава региона.

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета в кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

НОЦ осуществляет работу по семи направлениям: «Углеводороды», «Твердые полезные ископаемые», «Новые материалы и вещества», «Химические технологии», «Цифровизация и роботизация производств и сервисов», «Энергетическое машиностроение», «Экология и безопасность территорий».