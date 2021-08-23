После катастрофы Ил-112В испытания самолета решили продолжить

Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2021».

«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный летный транспортный самолет, к сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

«Мы, безусловно, продолжим летные испытания», – подчеркнул он.

Борисов также рассказал о необходимости работать над безотказностью двигателя ТВ-117, который стоял на потерпевшем катастрофу самолете Ил-112В.

«Я считаю, что резерв у ТВ-117 достаточно еще большой. Нужно работать над совершенствованием и устойчивостью, безотказностью работы этого двигателя», – сказал он.

Борисов добавил, что не считает необходимым приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 после трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-112В. На вертолетах Ми-38, как и на потерпевшем крушение в Подмосковье Ил-112В, стоят двигатели ТВ7-117СТ.

Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.