В Швейцарии рассчитали самое точное значение числа пи

Сотрудники Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена назвали самое точное на сегодня значение числа пи. Оно содержит 62,8 млрд знаков после запятой.

На определение этого числа у участников исследования ушло менее 140 дней.

Для сравнения: самое точное значение числа пи до этого момента имело после запятой «всего лишь» 50 млрд знаков. Как передает Deutche Welle, на его нахождение с помощью специальной компьютерной программы y-cruncher у ее оператора, американца Тимоти Малликана ушло более 303 дней. Результат вычислений был объявлен им 29 января 2020 года.

По словам ученых из Высшей школы прикладных наук Граубюндена, смысл их исследования состоял не в том, чтобы назвать максимально точное значение числа пи, но в том, чтобы найти способ его вычисления.

Число пи, было известно еще древним грекам. Оно равно примерно 3,14 и показывает, во сколько раз длина окружности больше ее диаметра. Это иррациональное число, то есть цифрам после запятой нет предела. При этом они не складываются в повторяющиеся блоки. Как сообщили швейцарские учены, последние пока известные цифры числа пи выглядят так: 7817924264.

Всемирный день числа пи отмечается 14 марта. Если записать эту дату на американский манер, получится: 3.14.

Ранее десятиклассник из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) Денис Бабушкин воспроизвел по памяти более 13 тыс. знаков числа пи и попал в Книгу рекордов России.