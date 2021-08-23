Москва решила выйти с Брюсселем на договоренности по спору в ВТО

Россия намерена выйти на разумные договоренности с Евросоюзом по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Из Брюсселя мы довольно часто слышим обвинения и критику в адрес России о нарушении правил ВТО. Мы с этим не согласны и видим, что в самом ЕС зачастую сохраняются дискриминационные меры. Они сами принимают решения, которые, по нашему мнению, не соответствуют нормам ВТО. Поэтому позиции могут быть разные, но главное, что и мы готовы к консультациям, и партнеры. Постараемся выйти на какие-то разумные договоренности», – сказал РИА «Новости» дипломат.

По его словам, консультации ЕС и России в рамках ВТО ориентировочно назначены на начало осени. Биричевский отметил, что Россия от участия в таких консультациях никогда не отказывается.

«У партнеров свое мнение. У нас свое. Значит, мы будем как-то обмениваться, разъяснять друг другу наши позиции и прояснять различные аспекты сферы госзакупок в России», – сказал дипломат.

Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний.

В июле Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО: дискриминационную оценку заявок на закупки, требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции. Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.