Синоптики рассказали о погоде в столице Жителей юга России предупредили о приближающихся ливнях 22 августа 2021, 21:28 Текст: Елена Мирошниченко

Ливни и шквалистые усиления ветра прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставрополье, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 метров в секунду. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае – там будет ветер до 27 метров в секунду. Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии», – сообщил он ТАСС. Вильфанд также добавил, что опасная погода затронет ряд регионов Дальнего Востока, что неблагоприятно скажется на паводковой ситуации на Амуре. «На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению», – рассказал он. Ранее сообщалось, что в Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков.

Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года 22 августа 2021, 15:43

Фото: Patrick Scheiber/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС. Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать. «Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером. Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату 22 августа 2021, 00:26

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов. Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет». Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2» 22 августа 2021, 16:40

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин. В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов». Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве». «А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик. Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами». «Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин. Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах». Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Британия призвала к «неудобному» сотрудничеству с Россией в Афганистане 22 августа 2021, 05:50 Текст: Антон Антонов

Для урегулирования ситуации в Афганистане нужно сотрудничать с Россией и Китаем, «как бы неудобно это ни было», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он заявил о планах подключить к переговорам «страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай». Лондон инициировал заседание СБ ООН, рассчитывая организовать «контактную группу по Афганистану», чтобы «сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи». Для «максимального умиротворяющего воздействия» на радикальное дивжение «Талибан» (запрещено в России) требуется «работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», сказал министр. По его словам, подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты G7, передает РИА «Новости». Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.

Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости». Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех». Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков. Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам. «Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа 22 августа 2021, 18:40 Текст: Елена Мирошниченко

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.



«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко. Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Гудков продвигает семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС 22 августа 2021, 16:20

Фото: Павел Головкин/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook продвигает брата Владимира Гудкова, который занимается выводом активов в США и ЕС. «Это мой родной брат. Из-за давления на семью вынужден был тоже уехать из России и сейчас ищет, чем интересным ему заняться за границей», – написал Дмитрий Гудков в своем Facebook. Его брат ищет «интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом». «Пришла пора задуматься, чем заняться на чужбине. Мало ли у кого-то из вас есть интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом, и нужен «свой человек», способный «приделать крылья» и обеспечить проекту безопасный и продолжительный «полет». Или если есть, к примеру, желание сформировать «запасной аэродром» и «припарковать» часть активов в юрисдикции ЕС или США, тоже могу с этим помочь», – написал Владимир Гудков. Также он указывает, что может быть полезен «в организации, развитии, операционном управлении и продвижении бизнеса и бизнес-подразделений за рубежом». Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Некоторое время назад полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова. Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны». Юристы призвали граждан удалить приложение «Навальный» для избежания ответственности 22 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Гражданам рекомендуется удалить приложение «Навальный» во избежание привлечения к ответственности, посоветовали эксперты-юристы. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения. «За распространение этой информации может наступить административная или уголовная ответственность в зависимости от объема действий», – сказала Гуревич. При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – пояснила адвокат. Основанием для решения РКН стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК** – признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России), передает ТАСС. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК* и «Фонд защиты прав граждан» (признан в России иноагентом), а также к «Штабам Навального*» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде. Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Крым отказался от графиков водоснабжения 21 августа 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости». Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан 22 августа 2021, 07:30

Фото: Shealah Craighead/White House/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС. Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости». Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности». Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними». На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают». Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность».

Во время матча седьмого тура чемпионата Молдавии по футболу между игроками «Петрокуба» и «Зимбру» произошла массовая драка, сообщают СМИ. После первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». Началась массовая драка. В результате Кочук был удален с поля, а Платика получил желтую карточку. Матч завершился победой «Петрокуба» со счетом 1:0. Позднее Кочук пояснил, что конфликт начался «где-то на 40-й минуте». «Был простой инцидент. Вы знаете, как бывает в футболе: все друг друга провоцируют, много эмоций, иногда даже чересчур. Бывает, что и поспоришь, и пару слов скажешь», – приводит его слова Sport24. Кочук сказал, что «может принять много слов в свой адрес», но то, что услышал на сей раз, счел «ненормальным». Как подчеркнул футболист, «когда слышишь такие слова, ты больше не можешь себя контролировать». Он понимает, что «ситуацию нужно было прояснить после матча или в раздевалке». «Но я думаю, что любой мужчина поймет: в тот момент сдержаться было нереально», – сказал он. По словам Кочука, оскорбивший его игрок уже связался с ним и извинился за свои слова. В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2» 22 августа 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб «Северного потока – 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Согласно данным системы, в субботу трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, пересекло морскую границу Германии, передает РИА «Новости». Сообщается, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG сообщала, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта. Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В июне 2019 года Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке. Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства 22 августа 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства. «Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС. Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны. Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины. Япония отказывается рассказывать о приплывшем на резиновой лодке россиянине 22 августа 2021, 09:08 Текст: Елизавета Булкина

Компетентные органы Японии отказываются предоставлять официальные данные о якобы россиянине, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы попросить убежища, заявили в Генеральном консульстве России в Саппоро. «Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию. Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», – говорится в сообщении дипведомства в Facebook. В сообщении отмечается, что человек якобы приплыл в Японию на резиновой лодке. В консульстве добавили, что «управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных». «Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», – говорится в сообщении. Российская сторона намерена «добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с росгражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации». Ранее агентство Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.