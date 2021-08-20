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В Кремле завершились переговоры Путина и Меркель
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, которые продолжались почти три часа, завершились.
Переговоры начались в 14.07 мск и завершились в 17.04, в общей сложности продолжались почти 3 часа, передает РИА «Новости».
Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным
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Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным
Единственный путь к освобождению украинских заключенных в России лежит через переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, вопрос заключенных он поднимает со «всеми лидерами в любом формате встреч». «Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, – объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен, включая крымчан», – заявил Зеленский.
Также он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и «давить» на Россию. «Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
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Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
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Президент Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которого пообещал оказать поддержку региону из-за его закредитованности.
Глава государства заслушал доклад Здунова, в котором тот рассказал о проблемных вопросах в регионе, передает РИА «Новости».
«Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», – сказал Путин.
Президент отметил, что ограничения, связанные с таким положением дел в республике, «носят искусственный характер» и их нужно снимать. При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона.
«Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой», – добавил Путин.
Также глава государства обратил внимание на то, что в регионе есть положительные моменты, на которые нужно опираться: не самая большая доля аварийного жилья, меньшее количество школ, которые работают в две смены, большее количество врачей на 100 тыс. населения.
«Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным. А в целом я желаю вам успехов. Обязательно все ваши обращения будут рассмотрены и поручения будут даны», – добавил президент.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов.
Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд
Президент России Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии, рассказали источники, близкие к руководству партии, и источник в администрации президента.
По сведениям «Коммерсанта», во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По данным издания, окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным.
Путин 19 июня посетил первый этап предвыборного съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты партии в депутаты Госдумы. Во второй части съезда единороссы планируют представить свою предвыборную программу.
Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
В рамках переговоров Путин заявил, что у сторон много вопросов, которые требуют обсуждения лично. По его словам, этот визит канцлера ФРГ не только прощальный, но и наполненный конструктивом.
«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», – сказал Путин.
Президент также назвал Германию одним из основных партнеров для России. Он указал, что товарооборот между Россией и ФРГ увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике, передает РИА «Новости».
«Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», – сказал Путин.
Он отметил также работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России, связанного с развитием экономики. «Мы постоянно находимся в телефонном контакте», – добавил он.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф, передает ТАСС.
После протокольной части переговоры продолжатся за закрытыми дверями. В ходе встречи, как уточнили в Кремле, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.
«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В.
Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов (движение «Талибан» запрещено в России).
Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин и Макрон выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.
«Также в разговоре была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения», – уточняется в пресс-релизе.
Кроме того, по просьбе Макрона Путин информировал о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего – в Минской группе ОБСЕ.
Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги, обсудив ситуацию в Афганистане.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Путин и Драги обсудили ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны», – говорится в сообщении.
Также политики отметили необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и угрозой распространения наркотиков, исходящей с территории Афганистана.
Собеседники высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках G20, где сейчас председательствует Италия, в содействии установления мира и стабильности в Афганистане.
Также Путин и Драги подчеркнули обоюдную заинтересованность во взаимовыгодных отношениях между странами в разных областях.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан». Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу
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Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу.
«Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Путин пообещал дать поручения по строительству инфраструктуры в Дагестане
Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым и пообещал дать правительству поручения насчет строительства инфраструктуры в регионе, а также выразил надежду, что благодаря инвестпроектам удастся улучшить ситуацию на рынке труда в республике.
«Что касается текущих дел и перспективных: действительно, проблем много. Здесь лежат Ваши обращения на этот счет, они касаются дорожного строительства, инфраструктуры в широком смысле этого слова, мелиорации. У нас, Вы знаете об этом, ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 миллиардов и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно правительству сформулирую», – заверил глава государства, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что в целом Дагестан развивается. «Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует – это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда», – сказал Путин и добавил, что «соответствующие поручения правительству будут даны».
В свою очередь Меликов пригласил Путина на празднование 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова, глава государства поблагодарил за приглашение и рассказал, что всегда приезжает в Дагестан с особым чувством.
«Празднование 100-летия со дня рождения Гамзатова на федеральном уровне является для Дагестана почетной и ответственной задачей. Федеральными органами власти совместно с республикой готовится соответствующий план мероприятий. Учитывая значимость этой даты для всех жителей республики, позвольте Вас, Владимир Владимирович, пригласить в республику в дни празднования 100-летия Расула Гамзатова», – сказал Меликов.
«Ваше участие значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов – общепризнанный поэт великой России. А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики», – добавил он.
Путин поблагодарил Меликова за это приглашение. «Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае», – ответил глава государства.
В июле президент России подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Гамзатова в 2023 году. Правительству поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, утвердить состав комитета, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Гамзатов – народный поэт Дагестана, лауреат Ленинской премии и Государственных премий РСФСР и СССР. В 1951 году он был избран председателем правления Союза писателей Дагестана, где работал вплоть до своей кончины. По всему миру вышли десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг, среди них «В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «О бурных днях Кавказа». Скончался 3 ноября 2003 года на 81-м году жизни в Москве, похоронен на старом мусульманском кладбище в селе Тарки под Махачкалой, рядом с могилой жены.
Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана примут участие в форуме межрегионального сотрудничества обеих стран, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Готовимся к очередному форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств», – сказал он, передает РИА «Новости».
Премьер также передал «самые лучшие, теплые пожелания» от президента России Владимира Путина. «Мы искренне дорожим дружбой и партнерством, союзничеством с братским Казахстаном», – сказал Мишустин.
Он также отметил, что есть большие возможности совместной работы, сформирована повестка по правительственной линии, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. «В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более, чем на треть. Мы ожидаем хорошей рекордной цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки», – сказал глава правительства России.
В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву
Встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель не предполагает подписание документов, сообщили в Кремле.
«Формат визита не предполагает подписания документов», – сказали в Кремле, передает РИА «Новости».
В ходе встречи, как уточнили в Кремле, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
В то же время пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также такие актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.