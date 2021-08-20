Токсиколог раскрыл этапы лечения Навального в Омске

Алексей Навальный пролечился в омской больнице 44 часа, о деталях его лечения рассказал главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев.

Навальному при поступлении в больницу в Омске ввели один миллиграмм атропина – такая дозировка препарата не подтверждает версию об отравлении фосфорорганическими соединениями, рассказал Сабаев в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live», передает «Лента.ру».

Такую дозировку применяют для интубации трахеи, то есть для другого мероприятия. «Тубация трахеи необходима для проведения искусственной вентиляции легких. В случае, если отравление фосфорорганическими соединениями, атропин используется в дозе 100-150 миллиграммов», – сказал токсиколог.

Далее Навальному ввели атропин два раза по одному миллиграмму, за все время пребывания в учреждении больной получил три миллиграмма этого вещества.

«В случае, если бы мы занимались лечением фосфорорганическими соединениями, и атропин вводился бы как антидот, эта дозировка была бы порядка 300-450 миллиграммов. Не было вот этого субстрата, против которого нужно было бы запускать атропинизацию, либо ультрагемодиафильтрацию. Без этих процедур пациент с отравлением фосфорорганическими соединениями погибает в первые три-четыре часа с момента пребывания в стационаре», – объяснил Сабаев.

По его словам, специалисты работали над восстановлением блогера ежеминутно, проводились лабораторные, инструментальные исследования, расширенное экспертное химико-токсилогическое исследование крови и мочи

Эти действия позволили в первые восемь часов на 100% исключить химическое воздействие и перейти к синдромальной терапии тяжелого углеводного расстройства, которое отмечалось у больного.

Диагноз также подтверждается лабораторными исследованиями, указал токсиколог. Результаты исследований указывают на повышение уровня сахара в крови до критических значений, нарушении белкового обмена и водно-электролитных нарушениях.

«Тем самым, основываясь на клинической картине, данных лабораторных исследований и проведенных многократных консилиумов с участием специалистов различного профиля, нам удалось, во-первых, стабилизировать пациента, во-вторых, вывести на положительную динамику. Что касается статьи Lancet по поводу состояния, если мы уберем из этой статьи все фразы, касающиеся фосфорорганических соединений, по сути своей это будет выписка из нашей медицинской карты», – подвел итог токсиколог.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Ранее Сабаев заявлял , что отравление Навального исключено, он указывал, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.