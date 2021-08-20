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Меркель рассказала о планах обсудить с Путиным Афганистан и Ливию
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в Москве намерена обсудить Афганистан, Ливию и другие вопросы.
«Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить. … Двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан», – заявила она на переговорах с Путиным в Кремле, передает РИА «Новости».
Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций. «У нас есть чем заполнить наше время», – заключила Меркель.
Она также заявила, что Германия намерена и дальше поддерживать контакты с Россией, несмотря на существующие разногласия. «Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», – подчеркнула канцлер.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
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«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Россия выразила готовность предоставить авиацию для эвакуации афганцев
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Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В МИДе назвали условие исключения талибов из списка террористов
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Исключение «Талибана» (запрещено в России) из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров... Все будет мериться исходя из реальных действий... Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают... о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные факторы, конкретные лица», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Талибы выразили желание иметь дружеские отношения со всеми странами
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) ожидает международного признания и хочет установить дружеские отношения со всеми странами, включая США, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
«Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США», – приводит РИА «Новости» слова Муджахида со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
Ранее Захарова заявила, что Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
«Талибан» позвал страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана
Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил страны мира участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов, сообщают СМИ.
Шахин заявил, что «мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран», иностранным государствам «нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами», также «они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
Он отметил, что «это приглашение (движения) ко всем странам», и талибы «ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана».
Напомним, в минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день боевики объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва готова приручить новую власть Афганистана.
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Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным
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Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Большинство американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой
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Только треть американцев придерживаются мнения, что войны в Афганистане и Ираке не были ошибкой, 62% считают, что участие в них США «не стоило того» следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.
«Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того», – приводит данные центра РИА «Новости».
Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около четырех из десяти опрошенных республиканцев по сравнению с примерно тремя из десяти демократов.
Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.
Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Ранее были приведены данные опроса исследовательской компании Trafalgar Group, согласно которым большинство американцев (69,3%) не одобряют действия американского лидера Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане.
Байден же заявил о более серьезной угрозе терроризма из Сирии, чем из Афганистана.
Между тем поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 млн долларов в день в течение последних 20 лет.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
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Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.
«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».
Помощнику президента США по национальной безопасности также был задан вопрос о том, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. «Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] «Талибан» (запрещено в России), что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ», – заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.
Накануне глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.
В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО
Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) является катастрофой для Запада, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online.
«Тот факт, что это произошло [в Афганистане], является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики», – приводит слова бывшего канцлера ФРГ ТАСС.
«Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать», – подчеркнул Шредер.
По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», – заявил он, перечислив четырех президентов – Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.
Ранее в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Посольство призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа
Граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа, сообщила пресс-служба посольства в Кабуле.
«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана, просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru», – говорится в аккаунте посольства в Twitter.
Между тем президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал рассказал, что многие афганцы хотят покинуть страну в связи с приходом «Талибана» (запрещен в России) и обращаются в МИД.
«Поскольку Россия – член Совета Безопасности, большие надежды афганского народа [связаны] c Россией. Чтобы она приняла определенное количество беженцев, которые будут приезжать сюда. Желающих приехать сюда очень много», – заявил Джалал каналу «360».
Он выразил надежду на то, что международное сообщество организует гуманитарную помощь для афганцев. Центр содействия уже обратился с просьбой о помощи в российский МИД.
«Народ устал. От военных действий, от нищеты, от безработицы. Практически 80% населения сидят без работы. Потому что во время присутствия коалиционных войск [страна] стала полностью потребительской. Ничего не производила», – сказал президент организации.
Ранее британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии
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«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии.
«У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах – Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник.
«Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в центральноазиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, а во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз в данном случае России».
После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана».
«Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Напомним, что на в 2001-14 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта «Манас» близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001-10 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009-14 годах – база транзитных перевозок ВВС США.
В 2001-2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане.
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