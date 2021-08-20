Талибов заподозрили в удерживании представителей прежних афганских властей

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20 августа, пятница | Последнее обновление — 13:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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Хотелось бы, чтобы любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, наказывались одинаково, будь они «за казахов» или «против казахов».
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Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы?
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Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш?
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Талибов заподозрили в удерживании представителей прежних афганских властей
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Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) удерживают в заключении представителей прежних властей Афганистана, некоторые пропали без вести, сообщают СМИ.
Местный телеканал Tolo News сообщает со ссылкой на членов семьи чиновников, что речь идет о чиновниках из провинций Лагман и Газни, передает РИА «Новости».
По словам родственников, бывший губернатор и начальник полиции Лагмана сдались талибам пять дней назад, но все еще находятся в заключении, а бывший начальник полиции Газни пропал без вести.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН сообщила, что талибы активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО в стране.
Отметим, что талибы обещали вести мирный диалог с бывшими афганскими чиновниками. Они потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие и заявили в Кабуле о всеобщем помиловании, объявили о прекращении производства наркотиков в стране.
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МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
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«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
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На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Россия выразила готовность предоставить авиацию для эвакуации афганцев
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Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В МИДе назвали условие исключения талибов из списка террористов
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Исключение «Талибана» (запрещено в России) из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров... Все будет мериться исходя из реальных действий... Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают... о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные факторы, конкретные лица», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Талибы выразили желание иметь дружеские отношения со всеми странами
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) ожидает международного признания и хочет установить дружеские отношения со всеми странами, включая США, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
«Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США», – приводит РИА «Новости» слова Муджахида со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
Ранее Захарова заявила, что Москва готова предоставить свою гражданскую авиацию для эвакуации афганцев в любые зарубежные страны, которые проявят заинтересованность в их приеме и размещении.
Британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США
Основную ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане несут США, заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
«Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию. Из-за их решения покинуть Афганистан... они несут основную ответственность», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Большинство американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой
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Только треть американцев придерживаются мнения, что войны в Афганистане и Ираке не были ошибкой, 62% считают, что участие в них США «не стоило того» следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.
«Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того», – приводит данные центра РИА «Новости».
Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около четырех из десяти опрошенных республиканцев по сравнению с примерно тремя из десяти демократов.
Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.
Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Ранее были приведены данные опроса исследовательской компании Trafalgar Group, согласно которым большинство американцев (69,3%) не одобряют действия американского лидера Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане.
Байден же заявил о более серьезной угрозе терроризма из Сирии, чем из Афганистана.
Между тем поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 млн долларов в день в течение последних 20 лет.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.
«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».
Помощнику президента США по национальной безопасности также был задан вопрос о том, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. «Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] «Талибан» (запрещено в России), что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ», – заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.
Накануне глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.
В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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«Талибан» позвал страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана
Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил страны мира участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов, сообщают СМИ.
Шахин заявил, что «мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран», иностранным государствам «нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами», также «они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
Он отметил, что «это приглашение (движения) ко всем странам», и талибы «ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана».
Напомним, в минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день боевики объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва готова приручить новую власть Афганистана.
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Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО
Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) является катастрофой для Запада, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online.
«Тот факт, что это произошло [в Афганистане], является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики», – приводит слова бывшего канцлера ФРГ ТАСС.
«Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать», – подчеркнул Шредер.
По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», – заявил он, перечислив четырех президентов – Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.
Ранее в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Посольство призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа
Граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа, сообщила пресс-служба посольства в Кабуле.
«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана, просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru», – говорится в аккаунте посольства в Twitter.
Между тем президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал рассказал, что многие афганцы хотят покинуть страну в связи с приходом «Талибана» (запрещен в России) и обращаются в МИД.
«Поскольку Россия – член Совета Безопасности, большие надежды афганского народа [связаны] c Россией. Чтобы она приняла определенное количество беженцев, которые будут приезжать сюда. Желающих приехать сюда очень много», – заявил Джалал каналу «360».
Он выразил надежду на то, что международное сообщество организует гуманитарную помощь для афганцев. Центр содействия уже обратился с просьбой о помощи в российский МИД.
«Народ устал. От военных действий, от нищеты, от безработицы. Практически 80% населения сидят без работы. Потому что во время присутствия коалиционных войск [страна] стала полностью потребительской. Ничего не производила», – сказал президент организации.
Ранее британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Политолог рассказал о потере веры поляков в США после неудачи в Афганистане
Фотографии вылетающего из Кабула самолета американских ВВС демонстрируют сторонникам Вашингтона среди элит Европы, что на лояльность США уже нельзя рассчитывать, заявил польский политолог Матеуш Пискорский.
По мнению эксперта, сейчас большое количество его сограждан начнут понимать, что мир становится многополярным и в нынешних условиях нет возможности вернуть гегемонию США. «Мир, в котором можно рассчитывать на Вашингтон как на надежного партнера и союзника, идет к своему концу. Большинство поляков это осознает в контексте событий в Афганистане и внутренних процессов в самой Польше», – подчеркнул Пискорский, передает ФАН.
Политолог пояснил, какие внутренние факторы в его стране влияют на изменения восприятия США со стороны польского общественного мнения. «В Польше обсуждаются вопросы, связанные с грубейшим давлением США на законодательный процесс в стране. Речь идет о конфликте между нашим правительством и американской корпорацией Discovery из-за того, что один из ее телеканалов может лишиться лицензии на вещание», – сообщил политолог.
Пискорский добавил, что положение США усугубляют новости из Афганистана. Он отметил, что имидж североамериканской страны переживает глубокий кризис. «Фотографии вылетающего из Кабула самолета, которые демонстрируют неспособность властей США эвакуировать своих местных сотрудников, показательны с точки зрения элит тех стран, которые считают Вашингтон основным союзником. Конечно, сложно представить, чтобы в Польше или в других ориентирующихся на США странах Восточной и Центральной Европы произошли настолько трагические события, как в Кабуле. Тем не менее, это отчетливый сигнал, что в случае настоящего кризиса не стоит рассчитывать на американских защитников, даже на элементарную лояльность со стороны Вашингтона», – отметил эксперт.
Он также выразил мнение, что под влиянием перечисленных факторов Польша из одной из самых проамериканских стран Европы может превратиться в государство, в котором как минимум общество будет относиться скептически к обещаниям Вашингтона.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Подсчитаны траты США на Афганистан
Поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 млн долларов в день в течение последних 20 лет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«США тратили более 300 млн долларов в Афганистане каждый день», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Таким образом, общие финансовые затраты США на поддержание контингента в стране составили более 2 трлн долларов.
По мнению Борреля, результаты все равно оказались скромными. Он подчеркнул, что захват власти стал настоящей «катастрофой», которую не предвидели западные разведки.Также верховный представитель ЕС заявил, что случившееся оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для «Талибана».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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