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На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
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«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
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Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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Погибшим в шасси летевшего из Кабула самолета оказался афганский футболист
Человеческие останки, найденные в отсеке для шасси прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари, сообщил журналист Independent Persian Бабак Тагваее.
«Очень печально слышать, что один из молодых людей, пытавшихся покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета ВВС США С-17А несколько дней назад, был игроком национальной молодежной футбольной команды Афганистана Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси», – написал он в Twitter.
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после захвата власти талибами. Сейчас в аэропорту Кабула прекращены все коммерческие рейсы.
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Эксперт оценил шансы партизан Панджшера получить помощь Запада в войне с «Талибаном»
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«США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал в Афганистане», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он оценил призыв сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда к странам Запада прислать оружие для борьбы с «Талибаном» (запрещен в России).
«Ахмад Масуд – младший – это сын известного лидера афганской оппозиции, ныне покойного Ахмада Шаха Масуда. Сейчас он поднимает национально-освободительное движение против талибов», – рассказал полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, нынешние «бойцы сопротивления – это горные таджики, которые живут в Панджшерском ущелье». «Они веками не подчинялись центральной власти, а также воевали против пуштунского движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России)», – объяснил эксперт.
«Можно ли их назвать моджахедами? Нет, скорее всего они применяют это слово в качестве пиара. Вообще моджахеды – это в первую очередь борцы за веру. А бойцов сопротивления я бы назвал партизанами, которые борются с террористами, пришедшими к власти», – констатировал Матвийчук.
Эксперт также отметил, что провинция Панджшер – кладезь ценных минералов. «Среди них изумруды и лазуриты, а также залежи медной руды. При Ахмаде Шахе Масуде в регионе шли ожесточенные бои за эти минералы», – напомнил он.
Что касается их просьбы о военной помощи, то Матвийчук подчеркнул, что члены афганской партии вооруженной оппозиции «Исламское общество Афганистана», которую возглавлял когда-то Бурхануддин Раббани, а одним из ее лидеров был Ахмад Шах Масуд, ненавидели американцев. «В свое время они даже воевали против них. Поэтому слова Масуда-младшего – это скорее всего некий пиар-ход, чтобы привлечь оружие. В отличие от бойцов сопротивления, талибы получили огромную подпитку оружием и техникой, которую бросили американцы», – считает собеседник.
По мнению Матвийчука, «великий арсенал демократии» вряд ли окажет серьезную военную помощь бойцам Панджшера. «Но здесь возможны компромиссы. Например, США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал своей миссии в Афганистане».
«Тем не менее я не думаю, что это будет настолько масштабная акция, как это было в 2001–2021 годах», – подытожил эксперт.
Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» афганской провинции Панджшер призвали
страны Запада помочь оружием против талибов, сообщила The Washington Post.
С призывом обратился Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления Афганистана и сын покойного главы «Северного альянса», таджико-афганского Ахмад Шаха Масуда, воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости». Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».
Ранее поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума. В 1996–2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014–2020 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана.
О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и. о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех был участником антиталибской кампании «Северного альянса» под руководством Ахмад Шаха Масуда и намерен координировать действия с Масудом-младшим. Вице-президент обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы «Северного альянса».
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
Боррель призвал не дать России и Китаю стать главными спонсорами Кабула
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Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Афганское сопротивление попросило Запад прислать оружие
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Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России) афганской провинции Панджшер призвали страны Запада помочь оружием, сообщает The Washington Post.
Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости».
«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед Конгрессом [США] и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях», – заявил лидер повстанцев.
Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа. «Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», – говорится в заявлении.
Ранее в Панджшер направились около 10 тыс. противников талибов.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане
Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.
«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
Названо число погибших в районе аэропорта Кабула
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В общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник.
До этого сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.
Позднее в соцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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Зеленский заявил о планах построить большой военно-морской флот до 2035 года
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Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы над этим работаем. Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача – построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы – мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах.
«Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске», – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина разучилась строить военные корабли.