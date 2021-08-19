Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО

Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) является катастрофой для Запада, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online.

«Тот факт, что это произошло [в Афганистане], является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики», – приводит слова бывшего канцлера ФРГ ТАСС.

«Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать», – подчеркнул Шредер.

По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», – заявил он, перечислив четырех президентов – Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.

Ранее в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.