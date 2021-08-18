Российский Красный Крест рассказал о своей перезагрузке

Активная работа по обновлению общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК) продолжается, сообщили в организации: погашена налоговая задолженность, ведется работа по устранению замечаний в финансово-хозяйственной деятельности, утвержден обновленный устав и избраны руководящие и контрольные органы.

В апреле 2021 года состоялся очередной 17-й Съезд РКК, на котором утвердили новый устав организации и выбрали руководящие и контрольные органы – правление и центральную ревизионную комиссию РКК. В мае 2021 года была завершена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности, по ее итогам ведется работа по устранению замечаний, погашена налоговая задолженность, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правлением РКК были сформированы и утверждены основные и дополнительные федеральные направления, которые станут едиными для всех региональных отделений не зависимо от территориального расположения, что позволит обеспечить единый подход к организации деятельности всех региональных и местных отделений организации.

«Организация имеет богатейшую историю, опыт, здесь задействовано большое количество инициативных людей, но вместе с тем, накопилось большое количество проблем в финансовом и организационном аспектах, которые необходимо решать, чтобы наше национальное общество функционировало как единая, централизованная, сильная организация», – рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Он сообщил, что «открыто четыре новых отделения в Ямало-Ненецком автономном округе, республике Алтай, Курганской и Челябинской областях, а в ближайшее время открывается отделение в Кировской области», в данный момент «ведется активная работа наших сотрудников и добровольцев в районах с ЧС».

«Также, что немаловажно, возобновлены утраченные контакты с представителями других Национальных Обществ, подписан Меморандум о взаимопонимании с Белорусским Обществом Красного Креста», – добавил он.

Кроме того, происходит обновление команды РКК. Расширен штат центрального аппарата, происходят изменения в структуре региональных отделений.

Центральный аппарат РКК для оказания ресурсной поддержки усилил работу с региональными отделениями организации. В результате проведенного анализа деятельности структурных подразделений был принят ряд кадровых решений в отношении отделений в Ивановской области и Красноярском крае.

Также на основании поступившего 12 августа в адрес председателя РКК обращения от ГУ Министерства юстиции о систематическом нарушении Московским городским отделением РКК требований законодательства в части представления отчетности и информации о деятельности общественных объединений, об отсутствии требуемой отчетности с 2015 года, был отстранен от занимаемой должности председатель Московского городского отделения РКК Игорь Трунов.

Отмечается, что Минюст обратился в центральный аппарат с ходатайством о принятии мер по недопущению нарушений действующего законодательства в деятельности подотчетных РКК организаций.

РКК начата работа по совершенствованию системы членства, создается единая система учета деятельности волонтеров и проводится обучение для региональных отделений. Укрепляется материально-техническая база организации, развивается фандрайзинг.

Подчеркивается, что все предпринимаемые усилия направлены на повышение эффективности деятельности «Российского Красного Креста».

Ранее против экс-председателя РКК Раисы Лукутцовой возбудили дело о мошенничестве.