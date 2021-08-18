Талибы избили журналистов в провинции Нангархар

Журналисты телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар.

Они были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага, сообщает агентство Pajhwo. Жестокое избиение двух журналистов вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ, передает РИА «Новости».

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.