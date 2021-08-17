Фонд Хабенского помог уже 23 людям за счет денег от продажи работ Шойгу на аукционе

Актер Константин Хабенский сообщил, что его благотворительный фонд помог 23 людям благодаря средствам, вырученным от продажи работ министра обороны России и президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу.

Картины и другие творческие работы Шойгу были проданы в середине мая на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни», который прошел в штаб-квартире РГО в Москве. По итогам аукциона в фонд Хабенского направили 40 млн рублей, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день более 10 млн уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых», – сказал Хабенский на брифинге в РГО.

По его словам, на том аукционе особый интерес у покупателей вызвал стол, изготовленный вручную из цельного массива дерева. «Я бы сам, наверное, его приобрел, если бы смог переиграть игроков, но нет, он ушел к другим людям», – добавил он.

Артист отметил, что часть средств направили на адресную помощь: одному ребенку оплатили протонную лучевую терапию, двум детям приобрели шунтирующие системы, 12 подопечных фонда получили лекарства, а еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации. Хабенский добавил, что оставшуюся часть средств фонд также направит на приобретение лекарств и оплату высокотехнологичного лечения.

«Я уполномочен от нашего фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует», – отметил Хабенский.

Так, газете ВЗГЛЯД стало известно, что ребенку из Великого Новгорода, у которого шунтозависимая гидроцефалия, приобрели программируемый шунт. В фонде объяснили, что шунт выводит спинномозговую жидкость из головного мозга в брюшную полость, где она поглощается телом. Это снижает давление и уменьшает отек в головном мозге. Для контроля состояния пациента проводятся плановые МРТ. После проведения каждого MРТ настройки давления шунта сбиваются и его приходится перепрограммировать. В госучреждения поставляют только самые простые нерегулируемые шунты (это повторная операция после каждого прохождения МРТ).

Мальчик из Ставропольского края с медуллобластомой желудочка получил курс системной психо-физической диагностики и реабилитации. Девочке из Твери со злокачественной диффузной глиомой левого таламуса приобрели препараты для проведения химиотерапии в мае 2021 года, она проходит лечение в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Москве.

Девочка из Москвы прошла курс системной психо-физической диагностики и реабилитации (5 недельный очередной курс для коррекции поздних физических нарушений с включением Войто-терапии, PNF, логопеда, психолога под контролем врача физической и реабилитационной медицины и невролога). Девочке из Иркутской области приобрели препараты для проведения химиотерапии в мае 2021 года, препараты были использованы для проведения четырех блоков химиотерапии.

Мальчику из Сочи, у которого субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы боковых желудочков головного мозга как проявление туберозного склероза (болезнь Бурневилля) – редкого генетического заболевания (1 из 6.000 детей), фонд закупил препарат, которые необходимо принимать непрерывно. Ранее мальчик получал лекарство по ОМС, однако с весны 2021 года произошли перебои с поставкой.