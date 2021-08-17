Выборы-2021: Справороссы грозят депутатам «уголовкой», стилист Зверев готов сесть в тюрьму за Байкал

«Справедливая Россия» предложила ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний. «Единая Россия» провела кибертурнир в Донецке, а КПРФ будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний».

Как говорится в пояснительной записке к документу, инициатива ориентирована на то, чтобы воздействовать на недобросовестных кандидатов на выборные должности в госорганах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной кампании.

«Единая Россия» продолжает активизацию своей деятельности в Донбассе. В частности, в Донецке при поддержке партии прошел финал чемпионата по компьютерному спорту «КиберДонбасс». В трех этапах турнира приняли участие 130 команд из ДНР и ЛНР, а также России, Украины, Израиля и Румынии. При этом сам турнир прошел на знаменитой «Донбасс Арене», а награждал победителей глава республики Денис Пушилин.

Стилист Сергей Зверев, объявивший о выдвижении в Госдуму от партии «Зеленые», заявил, что готов «сесть в тюрьму за свои убеждения и за Байкал». «Но меня в целом волнует проблема экологии в стране», – добавил Зверев, выразив готовность сотрудничать с «зелеными единомышленниками», так как не считает, что «кто-то в здравом уме будет против экологии и здоровья общества».

В то же время в ЦИК России провели жеребьевку, с помощью которой определились места российских партий в бюллетенях на выборах в Госдуму. В частности, первым номером в бюллетене идет КПРФ, вторым – «Зеленые», третьим – ЛДПР, четвертым – «Новые люди», а пятым – «Единая Россия».

По мнению политолога Марата Баширова, предложение справедливороссов ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний – «чистой воды популизм, ориентированный на избирателя, который не понимает юридические особенности законотворческого процесса».

«Предположим, кандидат в депутаты что-то пообещал, прошел в Госдуму и выступил с ранее заявленной инициативой. Но его обещание может быть не реализовано, потому что его не поддержат другие партии или однопартийцы. Таким образом, то или иное обещание не может быть выполнено не из-за того, что депутаты отказываются от своих обещаний, а из-за принципов законотворческого процесса», – объяснил политолог.

На этом фоне участие «Единой России» в организации турнира по киберспорту в Донецке является куда более логичным, учитывая тот факт, что за избирателей Донбасса ЕР конкурирует именно со «Справедливой Россией», считают эксперты.

«Также ЕР взаимодействует с молодыми людьми, потому что видит в них опору для своего будущего. Это двухсторонняя дорога: сперва партия показывает интерес к тому, чем занимаются ее избиратели и поддерживает их; затем избиратель задумывается над тем, чтобы проголосовать за эту партию», – добавил Баширов.

«Что касается заявления Сергея Зверева, то в любом политическом пространстве есть фрики. Они не несут новых идей, а просто демонстрируют некий образ. Когда Зверев рассуждает о каких-то содержательных вещах, полагаю, избиратель в это не верит. Поэтому фраза о готовности сесть в тюрьму за Байкал вряд ли будет услышана избирателями и уйдет в разряд дежурных. Не более того», – полагает эксперт.

При этом практическая каждая партия будет использовать результаты жеребьевки в свою пользу, считает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Разумно, что та же «Единая Россия», оказавшись по пятым номером, делает ставку на то, что цифра 5 символизирует пятерку кандидатов, с которой партия идет на выборы, а не пятерку в дневнике школьного отличника. Почему? Потому что, во-первых, мало кто любит отличников. Во-вторых, для других партий такая позиция могла бы стать сигналом к расслабленности, мол, оценки уже расставлены», – отметил политолог.

«А вот первое место, доставшееся КПРФ, хоть и выглядит комфортно, но вряд ли добавит голосов коммунистам. Перед ними по-прежнему стоит задача привести своего избирателя на участки. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело. КПРФ стоит это учитывать», – заключил Виноградов.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.