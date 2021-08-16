Карзай и Абудулла начали переговоры с талибами для достижения мира в Афганистане

Соловьев указал Украине и Грузии на опыт подготовленной США армии Афганистана

«За последние полвека США не удалось подготовить ни одной достойной армии», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда украинских политологов о том, что причина победы «Талибана» в Афганистане в нежелании афганской армии сражаться за свою страну.

«Я советую украинским политикам и Михаилу Саакашвили обратить внимание на то, как еще месяц назад президент США Джо Байден гордился тем, каких успехов достигла Америка в строительстве афганской армии. Он рассказывал про 300 тысяч прекрасно подготовленных вооруженных людей, которые смогут противостоять 75 тысячам талибов», – напомнил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

В понедельник руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины. «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул Романенко.

Практически дословно тот же тезис озвучил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Афганистан – урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», – заявил бывший грузинский руководитель. Саакашвили утверждает, что США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Напомним, что война в Южной Осетии, которую инициировал Саакашвили, закончилась разгромом грузинских войск через пять дней после начала боевых действий.

Соловьев рекомендовал авторам подобных заявлений посмотреть выступления всех президентов США на эту тему за 20 лет нахождения американцев в Афганистане. «Не увидеть, что всему мировому сообществу вежливо говорили неправду, довольно сложно», – подчеркнул телеведущий.

Телеведущий указал, что «20 лет США строили, как они говорили, свободный демократичный Афганистан, провели там несколько выборов, которые были признаны всеми международными структурами. Американцы считали, что все идет хорошо, что они строят гражданское общество, где уважают права женщин».

Именно поэтому, по словам собеседника, «сейчас большое недовольство в США. В частности, высказываются претензии разведслужбе, что она не информировала о реальном положении дел в Афганистане. Разведка же парирует, что они как раз говорили правду, а политики не желали ничего слышать». Вина в провале американской политики на афганском направлении лежит исключительно на самих США, уверен собеседник.

«Экс-глава США Дональд Трамп, который получше понимает в американской политике, чем Саакашвили и его коллеги, считает, что это колоссальное поражение лично Байдена и американцев в целом», – напомнил Соловьев.

Собеседник также отметил, что «никакой помощи в 2008 году Грузии со стороны США оказано не было. Американцы готовили грузинские войска, а те не продержались и трех суток. Напомню, что Тбилиси был практически беззащитен и только по воле Дмитрия Медведева столица Грузии не была взята».

«Со времен Вьетнамской войны США не удалось подготовить ни одной более-менее достойной армии. В течение 20 лет американцы занимались Афганистаном, ну и как – нравится? Украинцы думают, что они чем-то будут лучше», – резюмировал собеседник.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.