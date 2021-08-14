Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы

Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса».

«Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий.

В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.