В квартире якобы шпионившего на Москву британца нашли флаги России и плюшевых мишек

Задержанного в Германии гражданина Британии, подозреваемого в работе на якобы российскую разведку, зовут Дэвид Смит, сообщила газета Mirror со ссылкой на источники. Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме, где якобы были найдены два российских флага, советские военные фуражки и плюшевые игрушки.

«Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности», – цитирует статью РИА «Новости».

По данным издания, важную роль в деле Смита сыграли специалисты британской службы безопасности MI5. Также источники газеты рассказали, что операция по аресту была «проведена под руководством разведки» и заняла несколько недель.

Между тем газета Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме, где якобы были найдены два российских флага и по меньшей мере три советские военные фуражки, а на книжных полках – «Качественное убийство» Джона ле Каррe, «Триггер» сторонника «теории заговора» Дэвида Айка и книги по истории нацизма.

«Книжные полки в его квартире, которые видны снаружи из окна, забиты книгами на русском языке [многие из запечатленных на фото – по психологии] и по военной истории, в том числе о 12-й танковой дивизии СС Гитлера, которая совершила военные преступления во время Второй мировой войны», – пишет Daily Mail.

Также сообщается, что в квартире обнаружены эмблема украинского спецподразделения «Беркут», знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также не полностью видимую российскую военную эмблему, которая частично гласит «технический батальон».

«Образ Смита как одержимого военной тематикой подрывается рядом не соответствующих этому предметов и книг, в том числе тремя томами по вышивке. В его квартире также есть коллекция плюшевых мишек и других плюшевых игрушек, а на полу стоит игровая приставка PlayStation», – написало издание.

Напомним, в среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия будет следить за расследованием дела вокруг сотрудника британского посольства в Берлине, который якобы сотрудничал с российской разведкой.