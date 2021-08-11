Инфекционист общества «Знание» оценила эффективность жестких ограничений в борьбе с пандемией

Система здравоохранения России начала подготовку к пандемии еще на стадии распространения инфекции в Китае, а жесткие ограничения помогли подготовить медицинские структуры к борьбе с коронавирусом, заявила заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Она рассказала о том, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 с начала ее распространения в мире. По ее словам, российские структуры здравоохранения начали подготовку к борьбе с коронавирусом еще на старте развития эпидемии в Китае, хотя заболевших в России еще не было. В составе миссий ВОЗ российские специалисты выезжали в Китай чтобы совместно с зарубежными коллегами оценить обстановку, обсудить вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и выработать рекомендации. В дальнейшем работа российских военных медиков, специалистов Роспотребнадзора и Минздрава в составе гуманитарной миссии РФ в Италии в марте 2020 года позволила не только оказать помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, но и набраться опыта по профилактике, диагностике и лечению этой инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы поняли, насколько эта инфекция опасна и насколько мы к ней близки. Опыт, вынесенный из Китая, помог в подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию инфекции, которые легли в основу национальных рекомендаций во многих странах мира. При этом рекомендации обновлялись каждые две недели или каждый месяц, так как появлялась новая информация о подходах к лечению и профилактике, появлялись новые препараты, тест-системы, вакцины, и это находило отражение во временных рекомендациях ВОЗ», – рассказала Пшеничная.

Самым сложным периодом врач назвала начало распространения инфекции в мире, когда мир впервые столкнулся с заболеванием, шел поиск патогенеза, лекарств, подходов к терапии.

«Жесткие ограничения, которые были введены на начальном этапе, помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по разработке вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и нарастить их объемы производства. Мы смогли создать резерв по времени, чтобы отразить атаку вируса, и когда жесткие ограничения были сняты, то многое было готово, удалось обойтись без новых локдаунов и избежать чрезвычайной ситуации», – отметила инфекционист.

Эксперт рассказала о том, что ограничения, связанные с коронавирусом, также вызвали снижение респираторных и кишечных инфекций – соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок являются достаточными мерами профилактики этих заболеваний.

По словам Пшеничной, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией относительно стабильная, но она может поменяться в любой момент, если в популяцию попадет новый штамм, как это случилось с дельта штаммом коронавируса.

«Пока рано говорить о победе над коронавирусом. Заболеваемость стабилизировалась на определенном уровне, но дальше ситуация может пойти по разным сценариям. Новые мутации могут закрепляться в популяции, возможна также генетическая рекомбинация вирусов и появление новых штаммов с новыми свойствами – большей заразностью или более тяжелым течением заболевания. И чем дольше период до достижения коллективного иммунитета, тем больше вероятность появления новых вариантов вируса. Поэтому наша общая задача – не допустить дальнейших мутаций. Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже» – объяснила она.

Также эксперт рассказала о необходимости вакцинирования переболевших и повторной вакцинации: «Есть критерии, в соответствии с которыми нужно вакцинироваться – через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Это требование обусловлено тем, что в популяции распространяются разные штаммы, и количества имеющихся антител может быть достаточно для одного штамма и недостаточно для другого. Поэтому установлены сроки – титр антител достаточен для защиты от заболевания или, как минимум, от тяжелого течения инфекции в течение полугода, затем необходима повторная вакцинация».

Пшеничная также рассказала о разработке государственной программы «Санитарный щит страны», направленной на защиту от внешних угроз, связанных с инфекционными агентами. По словам гостьи студии, в мире ежегодно появляются новые патогены, а в связи с развитием авиасообщения и интенсивной миграции инфекция может попасть в любую точку мира в течение нескольких часов. Государства во всем мире обновляют планы по противодействию новым инфекциям, разрабатывают профилактические меры и платформы с прототипами вакцин – именно благодаря готовым платформам России удалось так быстро создать вакцину против коронавируса, объяснила инфекционист.

Инфекционист призвала зрителей вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения страны: «У медиков накопилась колоссальная усталость – не только у врачей, но и во всех звеньях медицинской системы: у фельдшеров, медсестер, санитарок, специалистов по лабораторной диагностике, а также специалистов системы здравоохранения, не связанных напрямую с лечением больных или проведением диагностических процедур. Поэтому лучшей помощью медикам будет – не болеть», – заключила гостья студии Российского общества «Знание».