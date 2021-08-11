В Белоруссии предложили исключить из конституции тезис о нейтралитете

Из конституции Белоруссии предлагается исключить норму о стремлении страны к нейтралитету, рассказал председатель конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

«Данное положение (о том, что Белоруссия ставит целью сделать государство нейтральным) в действующей конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью», – цитирует РИА «Новости» Миклашевича.

По его словам, на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам. Миклашевич добавил, что для защиты суверенитета Белоруссии страна будет использовать коллективную оборону, в частности, ОДКБ, членом которой является Минск.

Также председатель конституционной комиссии отметил, что вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни вынесут на уровень президента страны Александра Лукашенко.

Миклашевич заявил, что итоговый вариант правок в конституцию Белоруссии передадут Лукашенко до 1 сентября. «Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства», – указал он.

Кроме того, он напомнил, что 9 августа во время «Большого разговора» с представителями медиа, общественности и экспертами президент «высказал свои суждения о некоторых изменениях в конституцию, имеющих принципиальное значение».

«Во-первых, (поднял вопрос) о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти», – уточнил он.

Глава комиссии предложил обсудить на заседании в среду эти темы. В частности, речь идет, по его словам, о необходимости дополнительных обсуждений предлагаемых конституционных положений о Всебелорусском народном собрании.

В июле Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.

Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.