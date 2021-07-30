Лукашенко вернул на доработку правки в конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.

«Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (речь о председателе Совета республики Наталье Кочановой, председателе Конституционного суда Петре Миклашевиче и председателе Палаты представителей Владимире Андрейченко)», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

«Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», – добавил он.

По его словам, предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего Белоруссии. «Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», – сказал Лукашенко.

Ранее Конституционная комиссия Белоруссии выступила с инициативой ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного.

Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.