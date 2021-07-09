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«Ноги-палочки» Пугачевой взволновали ее фанатов
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Поклонники Аллы Пугачевой обеспокоились ее чрезмерной худобой после того, как в Сети появилось фото звезды в коротких шортах.
Пугачева позирует на фото с коллегой по сцене Светланой Лободой, снимок опубликован в одном из фанатских аккаунтов в Instagram. Примадонна одета в короткие кожаные шорты, однако подписчиков привлек внешний вид ног певицы, которые многие посчитали слишком худыми.
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«Обожаю талант Пугачевой, но что случилось с ней на этом фото? Ноги словно палочки, кошмар!» – написали под постом комментаторы.
«Алла! Прекратите себя так изводить, как же так. Выглядит ужасно, нет уже никакой фигуры, да и стать пропала», – считают подписчики.
«Что она делает со своей внешностью это ужасает, все меньше и меньше становится в ней той Аллы к которой мы так привыкли и любим», – добавил другой комментатор.
«Ужас! Ну как можно? Сгорбилась, ноги-крестик. Интересно, она в зеркало смотрит?» – задались вопросом пользователи соцсети.
Но не только это фото вызвало шквал комментариев в Сети. На другой фанатской странице дочери Пугачевой Лизы в Instagram появилось видео, где певица, также одетая в мини-шорты, с трудом выходит из машины при помощи мужчины.
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«Из машины вылезти не может сама, но зато в шортах», – написали в комментариях.
«Вау, чуть не рухнула», – заметили подписчики.
«А вы не забыли, сколько вам лет?» – поинтересовались в соцсетях.
Однако многие все же восхитились физической формой звезды и пожелали ей здоровья.
«Ножки как у девчонки», – написала одна из подписчиц.
«Шикарная Алла», – согласились другие.
«Даже в 72 – девочка-девочка», – отметили в Сети.
Ранее подруга Пугачевой Мила Андреева рассказала, как певица едва не погибла в результате пластической операции.
Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.
Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну
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Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в интервью блогеру Дане Поперечному рассказал, что книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе» изменила его взгляды на жизнь, после этого продажи книги выросли на 200%.
Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» и выяснил, что рост продаж в 200% за десять дней книге обеспечило то, что о ней мимоходом упомянул Моргенштерн. В интервью Моргенштерн рассказал, что «скатился в депрессию, забухал». Из этого состояния его вывела книга, которую ему подарили в синагоге.
«Маленькая книжка, я ее прочитал, и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», – приводит слова рэпера Bfm.ru.
Главный редактор издательского дома «Книжники», который опубликовал книгу, Борух Горин рассказал, что об ажиотаже они узнали от Google Search.
«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», – рассказал он.
Горин в своем Facebook также оценил поступок Моргенштерна.
«Удивителен мне довольно частый вопрос «А хорошо ли, что Моргенштерн...?». Парень, который добился того, о чем его сверстники и не мечтают, приходит к раввину со словами: «Я не знаю, как дальше жить. Тупик, кризис». Его слушают, с ним разговаривают, ему дарят книгу. Не смотрят, что у него там на лбу написано, во что он одет, как он формулирует, на его лексикон. Человек пришел за советом, ему его дают. Делай больше добра, воспользуйся своим влиянием, чтобы прислушивающиеся к тебе становились лучше. Потом он читает книгу, и там про то же. И ему становится легче понять, куда идти. Хорошо ли? Один из счастливейших моментов в моей издательской жизни», – написал главный редактор издательского дома.
Отмечается, что издательство срочно заказало еще 30 тыс. экземпляров и ожидает, что за две-три недели оно продаст столько же этих книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн направил 666 666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии.
Алентову выписали из больницы
Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой, об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
«Мамочка дома», – написала она в своем Instagram.
Ранее Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию.
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу
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«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет».
«Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram.
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Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович».
«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса.
Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости».
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов».
Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс.
«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости».
Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
«Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова.
Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Умер народный артист России Михаил Глуз
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Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет, сообщили в театре «Ленком».
В сообщении на сайте театра указывается, что в четверг «пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза».
«Михаил Семенович – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени Михоэлса», – говорится в тексте.
Музыка Глуза, в частности, звучит в спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении знаменитой постановки.
«О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже», – отмечается на сайте.
Причина смерти не уточняется.
Глуз родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры в Сахалинской области. В 1965 году переехал в Москву.
Учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении; с 1970 по 1975 год – в Российской академии музыки имени Гнесиных (класс композиции профессора Г. И. Литинского).
В 1971 году он стал руководителем вокального ансамбля дома культуры газеты «Правда». С 1977 по 1989 год работал главным дирижером, а затем художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра.
Является первым президентом Федерации еврейских общин России (1999-2005). Председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда поддержки отечественной культуры «Единство» (2001).
Глуз как исполнитель и композитор несколько раз представлял Россию в США, Канаде, Австралии, ЮАР, Израиле, Франции, Италии, Великобритании, Голландии, Бельгии и других странах на международных симпозиумах и конкурсах.
За значительный вклад в многонациональную культуру России, укрепление межнациональных и международных связей Глуз был награжден государственными наградами (Орденом Почета в 2002 году, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2007 году). Имеет благодарности президента России, международные премии и дипломы. Кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание».
Является композитором в мюзиклах «Танго жизни», «Шалом-Шагал», писал музыку для рок-оперы «Суламифь-Forever!» Театр Эстрады, кинофильмам «Мы едем в Америку», «Черная суббота», «Голубое и зеленое», «Этот неповторимый Шагал», «Хочу тебе сказать».
Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший
Режиссер и актер Роберт Дауни – старший умер на 86-м году жизни, сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену.
Дауни умер во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, передает ТАСС.
Режиссер снял фильмы «Патни Своуп» (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина «Дворец Грисера» (Greaser’s Palace, 1972). Дауни-старший также снялся в нескольких фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997), «Магнолия» (Magnolia, 1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A., 1985).
Дауни является отцом известного актера Роберта Дауни – младшего, также у него есть дочь актриса и писательница Эллисон Дауни.
Блогера Mellstroy за избиение девушки приговорили к исправительным работам
Вынесен приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время стрима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что суд назначил наказание, о котором в прениях сторон просило гособвинение. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.
Вера Алентова пришла проститься с Владимиром Меньшовым
Актриса Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься с супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает дочь – актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Проститься с народным артистом РСФСР, режиссером и актером, лауреатом премии «Оскар» Владимиром Меньшовым пришли десятки друзей, коллег и поклонников творчества, передает РИА «Новости». Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.
В холле Дома кино установлен портрет Меньшова в окружении многочисленных венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников. В здании играет тихая музыка.
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
Напомним, Алентову госпитализировали в конце июня. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
В среду СМИ заявили, что Алентова якобы оказалась в реанимации, но ее дочь сообщила, что Алентову выписали из больницы, у нее «вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих».
Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с умершим в январе актером Василием Лановым.
Представитель актера Игоря Верника опровергла сообщения о его госпитализации
Сообщения о госпитализации актера Игоря Верника не соответствуют действительности, он был на плановом осмотре, заявила представитель артиста.
Ранее в СМИ сообщали, что актер госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем.
«Не госпитализирован… Плановый осмотр», – цитирует РИА «Новости» представителя.
В Театре на Бронной, где Верник занят в спектакле, также опровергли информацию о госпитализации. «Это не так. С ним все в порядке, мы с ним только что поговорили, все хорошо», – сказали в театре.
Напомним, 10 апреля Игорь Верник сообщил, что его отец, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни от остановки сердца.
В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове
В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар.
«В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.
«Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он.
Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году.
В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Администрация президента подтвердила получение письма от Дорониной о ситуации в МХАТе
Советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной с призывом сменить руководство МХАТа, оно передано в министерство культуры России.
«Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые... Администрация (президента) никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», – передает ее слова РИА «Новости».
По его словам, он видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.
«Я видел это письмо, оно написано от руки. У меня нет оснований сомневаться в том, что это так (что оно подлинно)... Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», – рассказал Толстой.
Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как считает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях.
Ранее сообщалось, что от имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.
Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию
Актриса Вера Алентова не находится в отделении реанимации, заявили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
«Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации», – передает сообщение театра РИА «Новости».
Художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев уточнил ТАСС информацию о состоянии актрисы.
«Вера Алентова чувствует себя нормально. Она продолжает находиться в больнице. Ухудшений нет. Стабильно идет выздоровление», – сказал он.
Ранее источник сообщил, что актриса якобы вновь оказалась в реанимации. Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Музыкант Шнурова превратил обращение Покровского к Билану в музыкальный трек
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Музыкант Федор Локшин, работающий с Сергеем Шнуровым и другими звездами, сделал музыкальный трек из фрагментов обращения фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского к Диме Билану, которого он обвиняет в отмене своего концерта в Петербурге.
Локшин опубликовал Metal Remix обращения в своем Instagram.
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«Это шедевр!» – восхитились в комментариях подписчики музыканта.
«Вот эту хочу себе в айтюнс», – написал один из комментаторов.
«Мне кажется, это лучшее из творчества «Ногу свело!», – добавил другой подписчик.
«Хоть на звонок ставь!» – продолжили в комментариях.
Напомним, конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия
Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана». По его словам, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».
Рэпера Элджея лишили водительских прав
Мировой суд Тушинского района назначил наказание рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования. Его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
«Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», – сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы, передает РИА «Новости».
Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
СМИ сообщали, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Артист отказывался отправлять машину на штрафстоянку и пытался избежать лишения прав. Кроме того, сообщалось, что на пост ГИБДД приехал его друг и предлагал инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались. Так же сообщалось, что рэп-исполнитель отказался от медосвидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
Сам музыкант опубликовал клип на песню о случившемся. В песне «Первая Полоса» Элджей утверждает, что якобы не был пьян, а «просто угорал».