Отказывающихся от прививки латвийских военных уволят

Академик РАН оценил рекомендации не заниматься сексом в период вакцинации

Если человек сразу после прививки против коронавирусной инфекции захочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации, но нельзя при этом доводить свой организм до изнеможения, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал гражданам, недавно прошедшим вакцинацию против COVID-19, избегать повышенных нагрузок, включая секс, поскольку «это очень энергозатратное занятие», которое сравнимо со спортом.

«Это точно не может влиять на организм больше того, чем влияет, потому что акт любви связан со стрессом, перевозбуждением и так далее. Все, что при этом происходит, это серьезная перегрузка системы защиты, поэтому отчасти, возможно, в этом и есть смысл, но, по мне, это просто глупо запрещать и нелепо. Думаю, каждый для себя индивидуально должен решать, но в первый день после прививки может быть действительно следует воздержаться», – говорит Ершов.

Он обращает внимание на то, что половое влечение не поддается никакому регулированию, поэтому если человек хочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации. Рекомендации, которые касаются ограничения спорта в первые дни после прививки, означают, что ни в коем случае нельзя переусердствовать и доводить свой организм до изнеможения.

«Кстати, что касается странных рекомендаций. Когда я сам проходил вакцинацию, меня удивило, что мне сказали не мочить какое-то время место укола. Но относительно того, мочить или не мочить руку, никогда никаких рекомендаций после каких-либо прививок не было. По мне, это абсолютно необоснованно, ничего от попадания воды не будет. Возможно, врачи таким образом попросту перестраховываются», – полагает академик.

Кроме того, вирусолог подчеркнул, что и строгого запрета на курение и употребление алкоголя тоже нет – все можно, но исключительно в пределах нормы. То есть однозначно нельзя злоупотреблять алкоголем, но от его небольшого количества во время еды последствий никаких не будет.

«Что касается курения, то это сам по себе очень вредный процесс, но и доказано, что резко бросать тоже не полезно. Известно, что курение – это зависимость, при избавлении от которой нарушается обмен веществ, начинается никотиновая абстиненция (синдром отмены), из-за которого человек чувствует себя нездоровым. Поэтому курильщикам, которые никак не могут воздержаться, следует в период вакцинации максимально снизить количество сигарет в день», – советует Ершов.

Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендациями своих коллег, которые советовали не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. Кроме того, он подчеркнул, что запрет курения после прививки тоже не влияет сиюминутно на вакцинацию, а вот алкоголем действительно злоупотреблять нельзя, норма – бокал вина в день.

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