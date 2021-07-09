Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в городе стабилизировалась, наблюдается снижение уровня прироста новых случаев инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

При этом мэр отказался прогнозировать дальнейший спад темпов распространения COVID-19 в столице, так как в городских больницах находится большое число госпитализированных с инфекцией. Ежедневно в городе, по его словам, госпитализируют порядка 1,7 тыс. тяжелых и очень тяжелых больных с COVID-19.

Собянин призвал горожан продолжать активную вакцинацию, несмотря на снижение числа новых случаев инфекции.

«Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию», – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.

В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.