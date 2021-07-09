Познер объяснил различия русских и американцев

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что различия между представителями разных национальностей, в том числе русскими и американцами, заключаются в разной «заточке».

«Если попытаться словами описать совокупность поведенческих и психологических черт, которая отличает русского от американца, получится поверхностная и невнятная чепуха. Между тем разница есть, несомненная и очевидная. Пытаясь определить ее суть одним точным словом в разговоре с сыном, я услышал от него определение, которое мне кажется исключительно удачным: другая, сказал он, заточка. Ну просто здорово как точно!» – написал Познер в посте на официальной странице «Яндекс.Дзен».

По его словам, «мы рождаемся с определенным набором генов, который сыграет важнейшую роль в нашей жизни, но рождаемся абсолютно «необработанными». «С момента появления на свет начинается эта самая обработка, заточка. В ней принимает участие множество сил: родители, знакомые, воспитатели, учителя, образ жизни, общепринятые условности – словом, все, что нас окружает. ... Она-то (заточка) и создает то самое специфическое, что определяет наши национальные черты. И когда заточка завершена, этак лет к 15-16, мы перезаточке не подлежим», – выразил мнение журналист.

Он отметил, что человек может приспособиться к новым обстоятельствам, изучить чужой язык и говорить на нем без акцента, но «заточка остается, и мы до самой своей смерти в инородной среде остаемся чужими, как бы иные ни кричали, что они – «настоящие» американцы, немцы, англичане, французы, австралийцы».

Кроме того, телеведущий отметил важную черту иммигрировавших из России. «Подавляющее большинство наших бывших соотечественников тяжело, чтобы не сказать агрессивно, реагируют на любую положительную информацию о России. Если вы станете рассказывать, как все у нас отвратительно, то в ответ получите сочувствие и участие. Но попробуйте сказать, что дела у нас идут не так уж плохо, что Москва прекрасна, что рестораны в России ничуть не хуже нью-йоркских – и перемена в реакции будет разительной. То есть как это – дела идут на поправку? О каких таких ресторанах вы говорите? А Москва всегда была и останется большой деревней! Словом, на бывшей родине ничего хорошего быть не может», – отметил Познер.

По его словам, такая реакция связана с тем, что люди покинули свой дом, но и на чужбине им – почти всем – пришлось и приходится несладко. «Никто их там с распростертыми объятиями не ждал, они были вынуждены начинать жизнь заново, причем многие – на гораздо более низкой ступени социальной лестницы, чем та, что они занимали на родине. Если в стране, которую они покинули, все плохо, то тяготы новой жизни воспринимаются легче, они оправданны, и можно утешаться тем, что ты поступил правильно, уехав. Если же «там» дела пошли лучше, то, выходит, ты поспешил, вероятно, зря резанул по живому, оторвавшись от корня. Эта мысль невыносима и вызывает резкую реакцию отталкивания, что, в сущности, заслуживает сочувствия», – отметил Познер.