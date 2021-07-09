МИД назвал нелепыми обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смешными и нелепыми заявления Евросоюза и отдельных стран, которые обвиняют Минск в миграционном кризисе.

«Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «и смешно, и нелепо все это слушать». «Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств», – возмутилась она.

Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии. 2 июля власти страны объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. А министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.