Сотрудниц захваченного банка в Тюмени наградят за мужество

Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну

Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в интервью блогеру Дане Поперечному рассказал, что книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе» изменила его взгляды на жизнь, после этого продажи книги выросли на 200%.

Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» и выяснил, что рост продаж в 200% за десять дней книге обеспечило то, что о ней мимоходом упомянул Моргенштерн. В интервью Моргенштерн рассказал, что «скатился в депрессию, забухал». Из этого состояния его вывела книга, которую ему подарили в синагоге.

«Маленькая книжка, я ее прочитал, и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», – приводит слова рэпера Bfm.ru.

Главный редактор издательского дома «Книжники», который опубликовал книгу, Борух Горин рассказал, что об ажиотаже они узнали от Google Search.

«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», – рассказал он.

Горин в своем Facebook также оценил поступок Моргенштерна.

«Удивителен мне довольно частый вопрос «А хорошо ли, что Моргенштерн...?». Парень, который добился того, о чем его сверстники и не мечтают, приходит к раввину со словами: «Я не знаю, как дальше жить. Тупик, кризис». Его слушают, с ним разговаривают, ему дарят книгу. Не смотрят, что у него там на лбу написано, во что он одет, как он формулирует, на его лексикон. Человек пришел за советом, ему его дают. Делай больше добра, воспользуйся своим влиянием, чтобы прислушивающиеся к тебе становились лучше. Потом он читает книгу, и там про то же. И ему становится легче понять, куда идти. Хорошо ли? Один из счастливейших моментов в моей издательской жизни», – написал главный редактор издательского дома.

Отмечается, что издательство срочно заказало еще 30 тыс. экземпляров и ожидает, что за две-три недели оно продаст столько же этих книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн направил 666 666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии.