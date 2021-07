Патрушев заявил о сдерживании взрывного распространения COVID на юге России Эксперт оценил готовность ЕС признать российские COVID-паспорта Местных зрителей решили не пускать на мероприятия Олимпиады в Токио 8 июля 2021, 14:42 Текст: Наталья Ануфриева

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия, которые будут проводиться на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, сообщают местные СМИ. Агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники, что, как ожидается, в ближайшее время об этом будет объявлено по итогам начавшегося заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета «Токио-2020», передает ТАСС. Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония устанавливала лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей.

В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой 7 июля 2021, 16:28 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена. «Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости». В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция. Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. Назван способ спастись от суперштамма коронавируса 8 июля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik. По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется». Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор. Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта» 7 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. «Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС. Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Физик рассказала, как уничтожать вирусы с помощью микроволновки 7 июля 2021, 20:25

Стерилизовать какие-либо предметы в микроволновой печи действительно можно, но использовать для этого необходимо режимы, предусматривающие приготовление мяса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук Ирина Добровольская. «СВЧ-печь – это электромагнитное поле, которое создается в этой самой печке. Оно оказывает не самое полезное воздействие на живой организм, но все зависит от частоты, мощности и времени. То есть при правильном воздействии оно действительно может быть губительным для всего живого», – говорит старший научный сотрудник кафедры «Медицинская физика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Добровольская. Однако, уточняет собеседница, это справедливо не для всех режимов использования печи. «В режиме приготовления температура достигает выше ста градусов, что уже опасно для вируса – в таких условиях он обычно погибает. Поэтому в микроволновке вполне можно стерилизовать какие-либо предметы», – считает физик. Специалист подчеркнула, что дезинфекцию лучше проводить, например, в режиме приготовления мяса в СВЧ-печи – при мощности 800–1000 Вт. Режим разморозки или подогрева не подойдет, так как при них температура достигает максимум 30–50 градусов. Однако Добровольская рекомендует обращать внимание на сами предметы, которые человек хочет простерилизовать – такая высокая температура может стать губительной для них. В феврале прошлого года российский блогер Александр Копысов, проживающий в Китае, рассказал, что в случае, если у человека осталась последняя медицинская маска, то следует спрыснуть ее специальным средством с наружной стороны и на минимальном режиме, в течение небольшого времени, прогреть в микроволновке со стаканом воды на низких температурах. Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции 7 июля 2021, 22:05

Анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции, сообщил вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, при заболевании данным штаммом коронавируса стали проявляться похожие на сезонные инфекции симптомы. «Это насморк, который в принципе у первичного уханьского штамма был невыраженным симптомом, и расстройство стула. По факту – это летнее отравление ягодками и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, по клинической картине очень похоже. Или продуло под кондиционером – насморк, подкашливание», – сказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». При этом, как отметил врач, само течение заболевания данным штаммом проходит в две волны, потому что организм распознает вирус не сразу. Ранее Тимаков сообщил, что в мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта 7 июля 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс. «Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости». Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией. «Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова. Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 7 июля 2021, 17:12

Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России. «В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом 8 июля 2021, 10:47

С коронавирусной пневмонией госпитализирована 64-летняя актриса Татьяна Догилева. По словам самой артистки, поражение легких у нее небольшое. «Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение (легких) у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», – сказала Догилева ТАСС, заверив, что чувствует себя нормально. Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года. В числе наиболее известных киноработ актрисы – Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина (1982), Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР-Италия). Догилева снималась в фильмах и сериалах: «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Распутина (1981, режиссер Ирина Поплавская), «Вокзал для двоих» (1982, Эльдар Рязанов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984, Виктор Трегубович), «Стрелец неприкаянный» (1993, Георгий Шенгелия), «Привет, дуралеи!» (1996, Эльдар Рязанов), «Участок» (2003, Александр Баранов). Последняя к настоящему времени роль – в сериале «Вампиры средней полосы» (2021). В общей сложности исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах. В качестве режиссера поставила мелодраму «Лера» (2007) и короткометражную ленту «Горизонт» (2015). Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве 7 июля 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимаемые в связи с распространением коронавируса ограничительные меры в Москве должны быть продлены, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Снижение (показателей заболеваемости) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – передает ее слова РИА «Новости». Эти меры должны приниматься также в регионах, подчеркнула она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. «Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли», – сказала Голикова. Ранее правительство поручило, чтобы в регионах неукоснительно соблюдались ограничения на проведение массовых мероприятий во время распространения коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Песков рассказал о признании российской вакцины в ЕС 8 июля 2021, 13:43

Сложная и кропотливая работа по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На самом деле понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера, передает ТАСС. Также Песков добавил, нужно обсуждать, будет ли Россия со своей стороны готова признавать сертификаты о прививках других стран. «Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное – разговаривать, главное – начинать контакты в этой области», – сказал он. Представитель Кремля отметил, что российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса. Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V» 8 июля 2021, 13:28

Очевидно, что призыв Франции к другим странам Европы не признавать российскую и китайскую вакцины, это чистой воды примитивное политиканство, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. «Это чистой воды примитивное политиканство. Люди не думают о своих людях, а думают о себе, своем рейтинге, узнаваемости. Такие заявления делают просто случайные люди. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в мире привито 4 млрд людей. Так вот из них миллиард и 333 млн – это жители Китая, которые уже привиты китайскими вакцинами. Почти половина. А если учесть, что часть людей нашей вакциной привито, то политиканство налицо», – говорит Онищенко. Врач подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает российские вакцины, чего вполне достаточно в качестве доказательства того, что она безопасна и эффективна. Франция же решила таким образом стать провокатором других стран, однако она не думает о том, что на кону жизни людей, которые по тем или иным причинам могут просто не получить желаемый препарат. «Что касается признания нами зарубежных вакцин, то буквально на днях было сообщение о том, что международные компании подали заявки на регистрацию их вакцин. У нас эта практика всегда была, каждый год мы прививаем бесплатно своими вакцинами, но при этом на рынке, то есть в аптеках, всегда присутствуют иностранные вакцины. Другое дело, что для того, чтобы привиться импортной, ее нужно купить, а отечественную можно получить бесплатно, придя в медучреждение», – объясняет депутат. Поскольку такая практика (регистрация иностранных вакцин в России) была всегда, в том числе и в этом году с гриппозными вакцинами, то собеседник полагает, что и с препаратами против коронавирусной инфекции также не должно быть никаких проблем. «Не думаю, что нашим властям вообще что-то нужно делать с тем, что российскую вакцину не признают во Франции и призывают другие страны не признавать. Вот Индия признала нашу вакцину, наладила производство, и сотни миллионов людей уже привила. Плохо, конечно, что наши туристы не могут из-за этого никуда поехать, но это другое дело. Тут, конечно, Минздраву и МИДу нужно доказывать, что наша вакцина лучше и эффективнее их», – считает Онищенко. Кроме того, он обращает внимание на то, что в современном мире не все страны Евросоюза покорно слушаются друг друга – некоторые все еще имеют собственное мнение касательно определенных вопросов. Одна из таких европейских стран – Венгрия, которая анонсировала в начале июня старт производства «Спутника V». Власти страны подчеркнули, что благодаря такому сотрудничеству уже удалось привить более миллиона венгерских граждан российской вакциной. Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Ученые обнаружили «резервуар» коронавируса в организме человека 8 июля 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что коронавируса прячется и размножается в слюнных железах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Pathology. Ученые исследовали тела пациентов, которые умерли от вызванных COVID-19 осложнений. При вскрытии оказалось, что ткани, которые специализируются на производстве и выделении слюны, и являются резервуарами для коронавируса. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках. «До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью», – сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук. Ранее британские ученые выяснили, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк. Власти Москвы продлили возможность посещения летних кафе без QR-кода 8 июля 2021, 12:09

Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, в этой связи возможность посещения сезонных летних кафе в городе без QR-кода продлена до 1 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек», – написал Собянин в своем блоге. В этой связи, по его словам, власти Москвы могут пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. «Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности», – добавил мэр. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов решено продлить до 1 августа включительно. «Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – указал Собянин. «Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», – заключил градоначальник. В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково».