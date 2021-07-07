Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта» 7 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. «Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС. Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой 7 июля 2021, 13:12

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости». Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии 7 июля 2021, 05:56

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости». «Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ. Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами. «Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он. Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V» 7 июля 2021, 10:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature. В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации. Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни. В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%. Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID 6 июля 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств. «Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Эксперт рассказала, как праздновать день Ивана Купалы в современных условиях 6 июля 2021, 21:00

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В современной России традиции с обливанием водой и прыжками через костер на день Ивана Купалы остались в прошлом. Но сбору лечебных и чудодейственных трав в этот день все еще уделяют особое внимание, рассказала газете ВЗГЛЯД профессор Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Варвара Добровольская. «В принципе, для большей части русской территории Иван Купала совсем не «Купала», а скорее «травник» или «Иванов день». Характерен праздник, скорее, для совсем южной территории страны, а также присущ украинской и белорусской культуре. Соединяет он в себе несколько концептов: вода, огонь и трава (растительность). Для русской традиции наиболее значимы были всегда трава и вода, а огонь – в последнюю очередь», – рассказывает Добровольская. Она подчеркивает, что для традиционной культуры праздник – это не один день, а целый цикл. Сам по себе он никогда не существует, всегда есть какие-то дни, которые предшествуют и оканчивают его, либо могут быть связанные между собой праздники. В данном случае, например, существуют родственные отношения: Иван Купала является отцом Петрова дня, который празднуется немного позже. Однако сам цикл открывает Аграфена Купальница (6 июля), за ней следует Иван Купала, а после Петров день. «Очень часто именно 6 июля незамужних девушек или неженатые пары обливали водой на улице для увеличения плодородия, повышения сексуальной привлекательности и славутности (совокупность таких качеств, как обаяние, умение хорошо одеваться и вести себя, обладание красивым внешним обликом, – Прим. ВЗГЛЯД). Что касается Ивана Купалы, то здесь значимым является не день, а период с 6 на 7 июля. Считается, что это ночь чудес», – говорит специалист. В этот день считается, что травы имеют более сильное действие, поэтом поэтому их активно собирают, причем как волшебные, так и лечебные, продолжает эксперт. Раньше после сбора хозяйки собирали их в пучки и вешали на стены в доме. Также в день Ивана Купалы осуществляют поиск кладов с помощью цветка папоротника. Однако найти его не так-то просто, а поиску сокровищ мешают нечистые силы, с которыми человек вынужден бороться. Но есть и немало историй о том, как цветок папоротника находили совершенно случайно во время сбора трав. Одна из них гласит о том, что человек вечером пошел в лес, чтобы набрать различные растения, не обращая внимания на то, как неподалеку что-то гремело и звенело. Хоть его это и временами пугало, он был очень сильно увлечен процессом, поэтому не отвлекался. Позже он вышел на поляну, где в центре была насыпана гора золота, но из-за дождя понял, что не сможет самостоятельно притащить его домой, поэтому принял решение вернуться за телегой. Уже в доме он переоделся в сухую одежду и переобулся, запряг лошадь и поехал на место клада, но не смог уже найти ту поляну. Вернувшись злым и раздосадованным домой, он увидел, что в мокрых лаптях, которые он снял, застрял цветок папоротника, который, к сожалению, засох и не позволил снова найти ему этот клад. «Помимо трав, в том числе и лечебных, отдельно собирали ивановсую росу, а также молоко коров, которые поели утренней травы на Ивана Купала. Это молоко взбивали позже в масло, и считалось, что это иваньковское масло спасает от составных недугов и головной боли. Кроме того, в этот день часто молились о том, чтобы не было головной и суставной боли», – подчеркивает Добровольская. Вода в этот день была равносильна крещенской: в ней активно купались, набирали с собой, чтобы опрыскать скотину и освятить дом, рассказывает собеседница. Используя воду и собранные травы, гадали. Один из самых известных вариантов, который распространен среди молодых незамужних девушек: девица плетет венок из из 12 трав, а затем бросает его в воду. Если он потонет, то считается, что замуж она в этом году не выйдет, а если поплывет по реке, то смотрят, в какую сторону, чтобы понимать, с какого направления ждать жениха. Второе не менее распространенное гадание заключается в том, что девушка собирала небольшой букетик трав, который клала под подушку и засыпала, прося, чтобы за ней пришел ее суженый. Считалось, что тот мужчина, который приснится ей в эту ночь, станет ее женихом. «Обряды с огнем, как правило, распространены у белорусов и отчасти у украинцев: раньше устраивались купальские костры из старой одежды, через который прыгала молодежь, обменивались венками. У русских же эта символика огня частично с годами переносилась на Троицу, Масленицу и Петров день, но также частично фиксировалась и на территориях Псковской области», – делится профессор. Немаловажным в день Ивана Купалы является обрядовая еда, продолжает эксперт. Ягоды, которые поспевают к этому дню, считаются жертвенным блюдом – ранее его приносили освящать в церковь, а после угощались им. На некоторых территориях даже существовал запрет на поедание земляники до Ивана Купалы. Кроме того, иногда варили обетную кашу, собранную жителями деревни вскладчину, которую сначала ели незамужние девушки, а затем она сдабривалась маслом и съедалась всеми вместе вечером. «Немаловажным атрибутом данного праздника является венок, не тонкий, а крупный, и плетется обручем из веток и трав, который очень схож с южными русскими головными уборами. Причем они были не только частью костюма, но и участвовали в различных магических практиках. Например, его прикладывали к больным местам, чтобы излечиться, либо для снятия порчи с девушки. Во время праздника его либо уничтожали, бросая в воду (но не с целью гадания, там использовались специально сплетенные венки), затухающий костер или забрасывали на крышу дома, либо сохраняли для лечения или защиты полей от града, а огородов от червей и птиц», – говорит Добровольская. Кроме того, сами венки могли предсказать человеку благополучие или бедность, а также каждая вплетенная травинка имела свою символику, добавила специалист. Однако в современном мире данный праздник не является в России значимым, поскольку его обряды по большей части разошлись по другим значимым дням. Тем не менее, поверье со сбором трав сохранилось, поэтому именно в этот день люди стараются собирать различные лечебные растения. Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета 7 июля 2021, 13:31

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%. «Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов. Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года. Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной. За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса 7 июля 2021, 11:17

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906. Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек. Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей 6 июля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. «Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья. «Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он. Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет. В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков. Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. В Бразилии обнаружили три новых штамма COVID 6 июля 2021, 18:10 Текст: Ксения Панькова

Ученые обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа, получивших распространение в бразильском штате Амазонас начиная со второй половины мая, сообщает портал UOL. По словам вирусолога Фелипе Навеку из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии, ученые полагают, что непрерывная циркуляция варианта «гамма» среди населения Амазонии, для которого характерен высокий уровень иммунитета, приобретенного как вследствие непосредственного заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации, могла поспособствовать возникновению второго поколения штамма P.1, которое окажется более стойким к лечению, передает ТАСС. Исследователи пытаются выяснить насколько вероятна возможность массового распространения этих новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных. Вместе с тем, отмечает Навека, одна из мутаций имеет общие черты с вариантом «дельта», вызвавшим рост числа госпитализаций в Великобритании. «Мутация P681H уже встречалась в образцах из штатов Гояс и Сан-Паулу, но рост заражений в Амазонасе заставляет обратить внимание на этот случай», – говорит один из авторов работы. По мнению ученых, эти подвиды SARS-CoV-2 «вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы» и станут доминирующими, как ранее это произошло с вариантом «гамма». Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове 6 июля 2021, 20:35 Текст: Елена Мирошниченко

В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар. «В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики. «Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он. Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году. В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов. Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 6 июля 2021, 20:58 Текст: Елена Мирошниченко

Министерство науки и высшего образования России планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 году, заявила заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина. «Мы в министерстве верим, что в 2022 году мы наконец-то перейдем в живой формат. Но чтобы не потерять ощущение праздника, мы с нашими коллегам с АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу выпускного», – приводит ее слова ТАСС. Она также отметила, что всероссийский выпускной в нынешнем году пройдет в дистанционном формате 10 июля. «Обидно, конечно, учитывая, что мы видим примеры городов в других странах, где уже полностью отменяются ковидные ограничения из-за успешной программы по вакцинации, поэтому я призываю всех студентов и выпускников прививаться, чтобы мы могли как можно скорее вернуться в привычный и очень любимый нами режим», – добавила Дружинина. По ее словам, в этом году из вузов выпускаются более 900 тыс. человек. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки в регионе. Напомним, сообщалось, что в этом году выпускной для всех российских школьников состоится 25 июня в онлайн-формате. Врачи обнаружили признаки энцефалопатии у пациентов после COVID-19 7 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты в Москве наблюдают обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Ковидный «хвост» все расширяется и расширяется. Думаю, что в МКБ (международная классификация болезней) будет внесен термин «постковидный синдром», потому что это целый комплекс проблем, которые вызывает эта инфекция. К сожалению, дебюты серьезных расстройств здоровья происходят не только у тяжело переболевших пациентов. Эта проблема возникает и у тех пациентов, которые легко переносят эту инфекцию – очень многие жалуются, что у них проявления энцефалопатии, то есть они не могут собраться, нарушается сон, теряется концентрация на работе», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что есть еще такое понятие как мультисистемный воспалительный синдром – это тяжелое заболевание, которое в основном было описано у детей, но сейчас есть и у взрослых. К сожалению, появляются и системные заболевания. Например, системная красная волчанка с поражением почек. «Безусловно, обостряются легочные заболевания и многие другие», – подчеркнула главврач. По ее словам, у женщин, которые перенесли индийский штамм коронавируса, появляются на свет инфицированные вирусом дети. «Почему так долго решался вопрос о вакцинации беременных? Это абсолютно нормальный процесс, так как есть материалы, которые запрещают проводить клинические испытания на беременных женщинах и детях до того, как препарат прошел все фазы проверок и апробации. На сегодня после 22 недель можно прививаться, и никакой опасности для ребенка нет. Наоборот, ребенок получит от мамы антитела и будет защищен», – уточнила Лысенко. Она добавила, что женщинам, которые только собираются завести детей, стоит сначала укрепить иммунитет. Ранее ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших.