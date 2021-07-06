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6 июля, вторник | Последнее обновление — 16:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
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Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться.
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Новгородской области решили ввести COVID-паспорта для предприятий
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Власти Новгородской области планируют ввести специальные COVID-паспорта для предприятий с вакцинированными сотрудниками, их коснется меньшее количество ограничений, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID -паспорта и наклейки, которые позволят существовать с меньшим количеством ограничений», – цитирует РИА «Новости» Никитина.
По словам губернатора, вакцинация должна стать эффективной мерой для борьбы с коронавирусом. В связи с этим он призвал россиян максимально быстро прививаться.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников.
Также сообщалось, что московские поставщики продуктов и ретейлеры не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля, они просят перенести срок завершения вакцинации на месяц.
Москалькову госпитализировали с COVID
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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений.
Путин выразил соболезнования семье Меньшова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким.
«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки
Резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов.
«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены».
По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов.
Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Теща президента Таджикистана умерла от коронавируса
Теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса, сообщают СМИ.
«Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса. Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе. Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя «Ориенбанка» Хасана Асадуллозоды», – сообщил источник Sputnik Таджикистан.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Мишустин: Вопросы поставок вакцин от COVID почти везде решены
Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены, по стране открыто более 5 тыс. 800 прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник глава правительства России посетил поликлинику 1 Центральной городской клинической больницы в Екатеринбурге, где побеседовал с гражданами, пришедшими на вакцинацию, передает РИА «Новости».
В процедурном кабинете в момент прихода премьера одному жителю Екатеринбурга уже сделали прививку от COVID-19, а вторая жительница ждала своей очереди. «Вы сами решили привиться?» – спросил премьер. Женщина ответила, что приняла решение сама, поскольку является учителем начальных классов.
«Поэтому мне это необходимо», – сказала педагог, заметив, что школьники начальных классов часто являются переносчиками болезни.
Мишустин заметил, что «это очень важно, скажите своим коллегам». «Таких пунктов по стране более 5 тыс. 800. Сейчас все условия для этого созданы (для вакцинации – прим. ВЗГЛЯД), и с вакцинами практически вопросы все решены. Это все непросто – все организовать так, чтобы было удобно», – сказал он. Пожелав женщине здоровья, он добавил, что уверен, что это безопасно и надежно защитит ее от «всех этих нехороших инфекций».
Премьер также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. «Мы с Михаилом Альбертовичем (глава Минздрава РФ Михаил Мурашко – прим. ВЗГЛЯД) обсуждали в деталях вопросы, связанные с необходимостью в том числе и диспансеризации, вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего послания. У нас выделено порядка 6 миллиардов рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией», – сказал Мишустин, заметив, что больные, перенесшие коронавирус, нуждаются в такой реабилитации.
Он добавил, что «главное, чтобы людям было удобно». «Я очень надеюсь, что вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи. Потому что очень многие болезни, недомогания можно при правильно организованной реабилитации преодолеть, не прибегая к серьезным медикаментам», – сказал премьер.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что самый большой в России прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.
Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус
Повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции дало положительный результат по меньшей мере у 52 изолированных на курортах Кубы российских граждан, сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.
«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», – приводит слова диппредставителя ТАСС.
Как сообщила генеральный консул, дипломатам удалось добиться, чтобы никого из российских туристов не расселяли из гостиниц. Она также сообщал, что в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса
Генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза умер от коронавируса, сообщили в посольстве республики в Москве.
«Он скончался от COVID-19», – рассказали в посольстве РИА «Новости».
О смерти Мехмета Ферхана Йорулмаза в своем Twitter написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», – написал Чавушоглу.
Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса.
В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс»
В трех провинциях Турции впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«[Случаи заболевания штаммом] «дельта плюс» были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме», – передает его слова ТАСС.
Министр уточнил, что в Турции наблюдается «неуклонный рост случаев заражения штаммом «дельта». «Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30», – сказал он.
Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
Глава Ростуризма рассказала о ситуации с изолированными на Кубе россиянами
Режим самоизоляции снят еще с трех российских туристов на Кубе, в совокупности – со 106 россиян, еще 86 граждан ожидают повторного ПЦР-тестирования, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. Еще 86 туристов ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», – приводит слова Догузовой РИА «Новости».
Она указала, что Ростуризм находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. «В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам», – отметила руководитель ведомства.
«Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», – заключила Догузова.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 89 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Кириенко: Вызов пандемии может изменить социальные и политические процессы
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает, что масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах.
«Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах», – приводит его слова на открытии III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи РИА «Новости».
Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но ускорил цифровизацию.
В Британии назвали дату снятия коронавирусных ограничений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.
«Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе», – сказал Джонсон, отметив, что власти Британии разрешат открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам, передает ТАСС.
Он добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. «Мы усилим нашу вакцинационную кампанию и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до 8 недель, чтобы все [жители королевства], кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября», – заявил глава британского правительства.
Накануне в Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима.
Напомним, планировалось, что большую часть ограничений снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.
Между тем в конце июня сообщалось, что в Британии началась четвертая волна пандемии коронавируса: за сутки выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января.
Посол Кубы: Гавана примет все меры для решения ситуации с изолированными российскими туристами
Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заявил, что республика примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро.
В российском МИД отметили, что внимание кубинского посла было «обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», говорится на сайте МИД.
«Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», – отметили в министерстве.
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами.
Ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными.
За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек.
Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.
Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости».
По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
В больницах Москвы организовали пункты вакцинации от коронавируса для медиков и персонала
В стационарах Москвы создали кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, первый из них начал работу в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
«То, о чем говорили главврачи, – свершилось. Нас поддержал департамент здравоохранения правительства Москвы, и в стационарах организованы кабинеты вакцинации от COVID-19 для сотрудников. Начиная с 1 июля этот процесс реализован и в ГКБ № 40. Забота не только о больных, но и о сотрудниках, и создание условий для медиков, работающих в условиях сверхнагрузок, может быть реализована и в других субъектах страны. Опыт столицы – для врачей России», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что самый большой в России прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.
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