Врач назвал самый безопасный вид поцелуев

Во Всемирный день поцелуев, 6 июля, который в 2021 году приходится на третью волну пандемии коронавируса, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какой вид поцелуя меньше всего грозит человеку заражением вирусами.

Лапа отметила, что наименее вредный с точки зрения медицины тип поцелуя – это тот, при котором контакт с биологическими жидкостями целуемого человека сводится к минимуму, передает «Ридус».

«В макушечку можно. Но сейчас лучше и этого избегать, – пошутила терапевт.

Она добавила, что в условиях распространения COVID-19 поцелуи становятся особенно опасны в силу специфики заболевания, когда носитель вируса может болеть бессимптомно и даже не догадываться, что заражает партнера.

Врач напомнила, что близкие телесные контакты в таких условиях лучше сократить.

«День поцелуев следовало бы перенести, пока пандемия не закончится, – сказала она.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что в 2020 году на фоне пандемии доля россиян, которые приветствуют родных и друзей поцелуем, снизилась в 1,5 раза и составила 27% (с 40% в 2019).

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