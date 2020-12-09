Россияне рассказали об изменении привычек в пандемию

Россияне стали реже обниматься, целоваться, а также жать друг другу руки в качестве приветствия из-за пандемии коронавируса, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что в 2020 году доля россиян, которые приветствуют родных и друзей поцелуем, снизилась в 1,5 раза и составила 27% (с 40% в 2019). При этом доля тех, кто никогда не целует близких при встрече, выросла вдвое. Чаще об этом заявляли мужчины (22% против 11% среди женщин), передает ТАСС.

Также сократилось число россиян, которые пожимают друг другу руки при встрече (с 50 до 38%) и обнимаются (с 55 до 42%). При этом на привычку говорить слова приветствия коронавирус не повлиял – 56% в 2019 году и 57% в 2020 году.

В телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне перечислили свои главные страхи в 2020 году.