На Кубани прошли учения с С-400 на фоне маневров НАТО

Военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Мероприятия прошло на фоне крупных западных маневров Sea Breeze, которые сейчас проходят в северо-западной части Черного моря.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений ПВО Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.

Были задействованы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Они отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника.

Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет.

Всего в учениях участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Между тем военные моряки из США, Великобритании, Украины, Румынии и Болгарии отработали буксировку аварийного судна на учениях Sea Breeze.

«Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море. Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в костюмах, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства - основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морской компоненты – свободной игрой», – говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, также участники учений отработали отражение нападения скоростных маломерных катеров, а на полигоне – артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.

В погранслужбе отметили, что в маневрах принимал участие флагман морской охраны «Григорий Куропятников», вошедший в тактическую группу с американским эсминцем Ross, британским патрульным кораблем OPV Trent, румынским корветом Contra-Amiral Horia Macellariu, болгарским корветом «Бодры».

Ранее авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО.