Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО

Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», – приводит текст сообщения пресс-службы ЧФ ТАСС.

В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».

В учениях было задействовано более десяти самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Напомним, в четверг в МИД обвинили Соединенные Штаты в превращении акватории Черного моря в зону силового противостояния с явным антироссийским подтекстом. В тот же день экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в море на фоне маневров НАТО.

Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны.

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