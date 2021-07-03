Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО

|
3 июля, суббота | Последнее обновление — 05:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
Разделы
После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
Подробности...
«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
Подробности...
Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
«Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», – приводит текст сообщения пресс-службы ЧФ ТАСС.
В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».
В учениях было задействовано более десяти самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.
Напомним, в четверг в МИД обвинили Соединенные Штаты в превращении акватории Черного моря в зону силового противостояния с явным антироссийским подтекстом. В тот же день экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в море на фоне маневров НАТО.
Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
|
|
Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников
|
|
Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.
«Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана.
В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.
В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.
Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.
Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ.
Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав
|
|
Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive.
Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости».
По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.
В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.
«Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели.
По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР
|
|
Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации.
Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС.
Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций».
При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии.
Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он.
В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море
|
|
На фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море, заявил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства» передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский Первый канал.
Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине
|
|
Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне.
По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС.
Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».
Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она.
«Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр.
Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба.
Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует».
По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net.
Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
МИД: Маневры НАТО в Черном море имеют антироссийский контекст
США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно – для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют «явный антироссийский подтекст». НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.
«Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов», – заявила Захарова.
В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем «Дефендер» и нидерландским фрегатом «Эвертсен» в Черном море.
«Учитывая, что инцидент с «Эвертсен» имел место на следующий день после случая с британским эсминцем «Дефендер» в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами. Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», – отметила Захарова.
Ранее спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что на фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море.
Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства».
Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.
На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Украинцев напугало новейшее российское оружие
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия.
По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова.
По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он.
При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе».
Турецкий боевой вертолет ATAK-2 оснастят украинскими двигателями
|
|
Украинское предприятие «Мотор Сич» поставит 14 двигателей для турецкого боевого вертолета ATAK-2, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Турецкая компания Turksih Aerospace Industries подписала сегодня (29 июня) контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-2», – говорится в сообщении предприятия, передает «Украина.ру».
Контракт на разработку тяжелого боевого вертолета ATAK-2 был подписан в 2019 году, первое воздушное судно должно быть произведено в начале 2024 года.
Новейший турецкий вертолет ATAK-2 имеет кабину в так называемой тандемной компоновке. Он производится с учетом эксплуатации в жарком климате. На нем устанавливается система РЭБ. На борту ATAK-2 способен нести несколько типов ракет, включая ПТУР (противотанковые управляемые), пишет «Военное обозрение».
В апреле сообщалось, что в ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару турецким властям были предложены около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич». Предполагалось, что на украинском заводе будут производиться двигатели для турецких беспилотников.
Российские военные начали следить за фрегатом Италии в Черном море
Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением «Вирджинио Фазан», вошедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря», – передает ТАСС сообщение центра.
Ранее НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море.
АПЛ проекта 885М «Новосибирск» вышла на ходовые испытания
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«АПЛ «Новосибирск» 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», – приводит слова источника ТАСС.
В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ.
Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной?
На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных
|
|
«Киев может быть заинтересован в привлечении турецких инструкторов для освоения ударных беспилотников и передачи опыта их боевой эксплуатации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя намерение турецких инструкторов тренировать украинских военных.
«Речь может идти о передаче технологий использования ударных беспилотников «Байрактар». Турция сейчас активно продвигает линейку своих беспилотников, в том числе и на Украину», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, турецкие инструкторы могут быть привлечены Вооруженными силами Украины «для освоения этих беспилотников и приобретения украинскими военными необходимого практического опыта, в частности в понимании технических особенностей боевой эксплуатации». «Такая вероятность существует», – добавил он.
Собеседник напомнил, что ударные беспилотники «Байрактар» достаточно неплохо себя показали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, «обеспечив в значительной мере успех азербайджанской армии». «В этой связи Киев может питать иллюзии относительно того, что массированное использование беспилотников поможет им в решении проблемы Донбасса. Поэтому трансфер соответствующих инструкторов, технологий и турецкого опыта как основного центра компетенций – реальность, с которой необходимо считаться», – пояснил Коротченко.
Эксперт уточнил, что Украина нацелена на реванш в конфликте с Донбассом. «Усилия, которые она сосредотачивает, нацелены на зачистку региона. А закупленные у Турции беспилотники могут быть использованы для проведения боевых операций украинской армии против ДНР и ЛНР. В этой связи стоит вопрос об укреплении системы противовоздушной обороны Донбасса», – заключил Коротченко.
В среду в Киеве прошла встреча украинских и турецких военных, в ходе которой военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В свою очередь главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Накануне Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардия анонсировала учения по нейтрализации угроз госбезопасности
Росгвардия впервые проведет в некоторых регионах России крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон-2021». В ходе учения планируется отработка задач по нейтрализации угроз госбезопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там также отметили, что учение Росгвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре этого года.
«К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом», – отметили в пресс-службе.
В Росгвардии добавили, что учение пройдет с 12 по 30 июля.
Ранее чеченский спецназ Росгвардии отправился на учения в Арктику.
Испытания новейшего британского броневика остановили из-за жалоб военных
В Британии приостановили испытания броневика Ajax второй раз за год после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность, сообщают СМИ.
Минобороны страны вместе с производителем начало расследование по этому вопросу, его планируют завершить в конце июля, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Эти бронемашины не могут ехать со скоростью выше 32 километров в час без риска для безопасности, у военных после езды диагностировали отеки суставов, они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах.
Эксперты считали, что это связано с конструктивными дефектами – чрезмерной вибрацией, она же мешает вести стрельбу во время движения.
При этом на бронемашины по контракту 2014 года с компанией General Dynamics UK израсходовали 3,5 млрд фунтов стерлингов (4,8 млрд долларов). Всего контракт предполагает 5,5 млрд долларов (7,6 млрд долларов).
Ранее сообщалось, что британские бронемашины, приобретенные для нужд британской армии, не могут двигаться со скоростью выше 32 км/ч без риска для безопасности экипажа.
|
|