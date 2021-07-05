В Екатеринбурге презентовали человекоподобного робота для работы в МФЦ

Человекоподобный робот станет сотрудником МФЦ в Екатеринбурге, он будет консультировать посетителей и распечатывать их документы, рассказал региональный представитель компании Promobot Роман Комиссаров.

Робота представили на выставке «Иннопром», его зарегистрировали как участника мероприятия. По словам Комиссарова, киберконсультанта зовут Алексей, внешне его почти не отличить от человека: он двигает головой, губами и даже моргает, передает портал «Е1.ru».

«Это робот-компаньон в человеческой визуализации. У него широкий набор функций: он распознаёт речь людей, консультирует, синхронизируется с информационными системами. Он может быть администратором чего бы то ни было. Такой уже работает в МФЦ в Перми и в Москве, – отметил Комиссаров.

На груди у робота установлена камера, напоминающая сердце Железного человека. Также вскоре разработчики планируют сделать компьютерные глаза Алексея незаметными. Отмечается, что его произвели в Перми, а кожу произвели во Владивостоке. Лицо робота копировали с сотрудника компании Promobot Алексея Южакова.

«Мы делаем разных роботов, есть даже робот Эйнштейн. На «Иннопроме» мы хотим показать, насколько робот может быть похож на участника выставки, – рассказал сам Южаков.

Ожидается, что робот приступит к своим обязанностям в ближайшие два месяца в одном из многофункциональных центров Екатеринбурга.

«Он сможет проконсультировать, например, как поменять паспорт: распечатает памятку о том, какие документы нужно принести. Талоны напечатает. В целом это ускорение процесса. Опыт Москвы показал, что даже пенсионеры справляются с ним: они понимают, что робот не просто так стоит, подходят к нему», – сказал Комиссаров.

Ранее в Швейцарии создали робота-бармена Barney, способного смешивать разные напитки, в том числе алкогольные, устройство умеет самостоятельно дезинфицировать себя, его стоимость составляет порядка 120 тыс. швейцарских франков (более 130 тыс. долларов США).