Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V» Создан способный работать в пандемию робот-бармен 21 апреля 2021, 17:07

Фото: ARND WIEGMANN/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Швейцарии создали робота-бармена Barney, способного смешивать разные напитки, в том числе алкогольные, устройство умеет самостоятельно дезинфицировать себя, его стоимость составляет порядка 120 тыс. швейцарских франков (более 130 тыс. долларов США). Разработка компании F&P Robotics смешивает до 16 разных алкогольных и восьми газированных напитков, а также предлагает гостям пиво и игристое вино, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Посетители заказывают напитки с помощью смартфонов, робот сообщает о готовности заказа на мониторе перед барной стойкой. Что особенно важно в пандемию, машина дезинфицирует сама себя. Другая версия Barney умеет готовить разные варианты кофе, оба устройства синтезируют речь и «беседуют» с гостями. Индустрия развлекательных питейных заведений в мире вступила в кризисную фазу с приходом пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения в работе баров и пабов, введенные во многих странах, стали серьезным ударом для бизнеса. В компании сообщили, что количество запросов на таких роботов выросло в два раза по сравнению с 2020 годом. «Наш робот точно может стать преимуществом для потенциальных покупателей, которые хотят, чтобы их бармен мог работать круглосуточно, подавая гостям именно те напитки, которые они ходят, и избегая при этом лишних контактов между людьми», – сказал глава отдела продаж F&P Robotics Гери Коломбо. Ранее в Гонконге открыли полностью бесконтактный чайный бар, который обслуживается роботом RoboTea.

Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V» 20 апреля 2021, 20:20

Фото: Juan Ignacio Roncoroni/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10–11 млн человек, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинировано порядка 10–11 миллионов [человек], а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», – цитирует его слова ТАСС. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка 20 апреля 2021, 20:37 Текст: Евгения Шестак

Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса в виде молочного напитка по затратам на производство будет значительно дешевле других вакцин, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, в петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий. Сергеев пояснил, что в геном бактерии внедряется ген шиповидного белка коронавируса, и дальше в результате размножения на поверхности бактерии появляется новый рецептор, который представляет из себя щупальцы S-белка коронавируса, передает ТАСС. «Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка. Важно, что раз это бактерия, то производство бактерий и вакцин на ее основе гораздо менее трудоемкое, более простое и дешевое, чем производство других вакцин», – сказал глава РАН. Он отметил, что бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, идентична с теми, которые используется при производстве обычных кисломолочных продуктов. Ученые в ходе исследований на лабораторных животных уже доказали иммуногенность такой вакцины, добавил Сергеев. «Судя по интересу инвестора, с которым сейчас институт заключает инвестиционное соглашение, по-видимому, у этой вакцины может быть очень интересное будущее именно благодаря тому, что ее легко потреблять в виде молочного напитка, а производство ее гораздо дешевле, чем всех других вакцин», – пояснил он. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Аргентина начала производство «Спутника V» 20 апреля 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Аргентине, произведенный в стране препарат может быть экспортирован в другие страны Центральной и Латинской Америки, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. По данным РФПИ, полномасштабное производство «Спутник V» в Аргентине начнется в июне. «Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», - уточнили в фонде. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил: «Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке». В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины «Спутник V» и стала вакцинировать население российским препаратом. «Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство «Спутник V» благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. «Спутник V» одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам», – подчеркнул он. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций 20 апреля 2021, 22:06 Текст: Елена Мирошниченко

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план. Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС 21 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата. По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – заявил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V». Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств. 10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson 20 апреля 2021, 18:42 Текст: Абдулла Шакиров

Тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). «Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», – передает ТАСС заявление европейского регулятора. В EMA не стали выделять специфические риски от использования вакцины. При этом в агентстве подчеркнули, что преимущества препарата превышают риски от его применения. Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США Питер Маркс сообщал, что причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов. Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному 20 апреля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС. Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту. Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному. Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось 21 апреля 2021, 14:52

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко. Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор. Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник. Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор. «Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала. На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю 20 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

В России привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, заявил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС. Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Ученый назвал условие для сдерживания британского штамма COVID-19 в России 20 апреля 2021, 18:01 Текст: Абдулла Шакиров

Сдерживание британского штамма коронавируса требует выработки порядка 80% коллективного иммунитета, рассказал ученый-вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия 24». «[Британский штамм] более заразный, и для того чтобы сдерживать его, нужно уже не 60-70%, а, скажем, порядка 80% коллективного иммунитета», – передает слова ученого ТАСС. По словам Лукашева, многие регионы России уже почти достигли коллективного иммунитета. Он отметил, что пока ситуация с распространением коронавируса в стране стабильная, гражданам необходимо вакцинироваться. Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса. Россияне стали меньше бояться коронавируса 20 апреля 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Жители России начали воспринимать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как подходящую к завершению, боязнь подхватить заболевание снизилась вдвое, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Крайне противоречивое состояние нашего общества. Cегодня преобладающим является ощущение оптимизма, а с другой стороны – ощущение нестабильности. Порядка 60% декларируют как ощущение нестабильности, так и оптимизма. О чем это говорит? С одной стороны – о конфликтности ситуации, с другой стороны, определяет то состояние, в котором общество и находится, как мы переживаем пандемию. Мы можем говорить о том, что ситуация пандемии в массовом сознании в оценках россиян завершается», – цитирует Мамонова РИА «Новости». По его данным, на текущий момент 27% опрошенных отметили, что вероятность инфицирования коронавирусом скорее маловероятна, противоположное мнение разделяют всего 11% респондентов. Россияне, по словам Мамонова, не просто «смирились, а пережили» этот период. В конце 2020 года ситуация была обратная. «Сегодня мы отчетливо фиксируем смену повестки общественных настроений. Если еще два-три месяца назад тема ковида преобладала, сейчас ключевые темы, которые выходят на первый план, – это темы, различные аспекты социально-экономические в стране... Показательны ответы на вопросы – чего люди опасаются? Опасаются потери работы, дохода (52%), болезни родственников или заражения коронавирусом опасаются 36%. Если до января россияне приоритетно опасались ковида, то начиная с января приоритетно опасаются работы и дохода», – указал он. В опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, 34% намерены поехать на дачи. Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии 21 апреля 2021, 12:19 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости». «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства. Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. На Украине продлили режим ЧС и карантин 21 апреля 2021, 13:30 Текст: Ксения Панькова

Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС. В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе. Стало известно о попытках хакеров украсть разработки России по вакцинам 21 апреля 2021, 12:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть хакеры из-за границы, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. «Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», – цитирует Мурашова ТАСС. Большая часть атак проводилась из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Главными целями были объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, здравоохранения и транспорта. Мурашов добавил, что иностранные спецслужбы пытались получить доступ к охраняемой информации и нарушить работу объектов критической информационной инфраструктуры. Также росту кибератак способствовал введенный режим удаленный работы. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей. В Индии нашли новый вид коронавируса 21 апреля 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария. «B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», – передает РИА «Новости» слова Скарии. Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. «Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», – отметил Скария. По словам ученого, «эта линия характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N». Он также отметил, что «доля B.1.618 в индийском штате Западная Бенгалия значительно выросла в последние месяцы». Напомним, 10 апреля в Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек.