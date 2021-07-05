В России стартовал экологический проект «Дни зеленых действий»

В России по инициативе экс-главы Минприроды и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина стартует масштабный экологический проект «Дни зеленых действий».

Об этом Кобылкин сообщил на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате России. Говоря о бережном освоении арктических земель, он подчеркнул важность консолидации усилий общественников, научного и экспертного сообществ, управленцев и волонтеров не только на отдельных территориях, но и в стране в целом, об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас мы запускаем проект «Чистая Арктика», для нас принципиально сохранить эту уникальную часть планеты, там более, что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Но и в других регионах мы также продолжим работу – начнем с нескольких в этом году запуском проекта «Дни зеленых действий». Приглашаю волонтеров, жителей принять участие в этой работе. Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований. Россия – это наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину», – рассказал Кобылкин.

Говоря о проекте «Чистая Арктика», он также напомнил, что с 2010 по 2018 годы он руководил Ямало-Ненецким автономным округом, а после, до 2021 года, возглавлял Минприроды России. В 2018 году участвовал в запуске национального проекта «Экология».

«Мы видим, что с каждым годом Арктика становится все более мощным центром притяжения политических и экономических интересов многих стран и транснациональных компаний. Здесь происходят значимые геополитические процессы, которые в перспективе способны изменить жизнь многих государств и народов. Очень важно сегодня, несмотря ни на какие трудности, заложить прочное основание для дальнейшего бережного освоения Арктики, ее ресурсов, развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения», – подчеркнул он.

Напомним, идея общественно-гражданской инициативы «Чистая Арктика», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда России Геннадию Антохину.

Ранее губернатор НАО назвал загрязняющие побережье Арктики факторы.