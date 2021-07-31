Роскосмос опроверг связь между снижением давления в отсеке «Звезды» и ситуацией с «Наукой»

Снижение давления в отсеке модуля «Звезда», где ранее была обнаружена негерметичность, является прогнозируемым, это никак не связано со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин написал в Twitter, что «прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной «Звезде», оно «с МЛМ никак не связано».

Он отметил, что специально проверил отчеты главных операторов по давлению в промежуточной камере модуля «Звезда». 14 июля оно составило 473 мм рт. ст., 20 июля – 273 мм рт. ст., 25 июля – 200 мм рт. ст., 28 июля (накануне стыковки) – 167 мм рт. ст., 29 июля – 160 мм рт. ст.

«Переходная камера служебного модуля «Звезда» отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 мм ртутного столба (...) В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», – сообщила пресс-служба Роскосмоса в Twitter.

Ранее стало известно, что давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба.

До этого руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки. При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации.

Напомним, МЛМ «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. Пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом там какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В ведомстве также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.