Космонавты Новицкий и Дубров прошли в модуль «Наука» на МКС

Начштаба ВВС Британии обвинил Россию в опасных действиях в космосе

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

Как заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства в интервью The Daily Telegraph, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран, передает ТАСС.

Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, по его словам, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия вывела в космос целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

Кроме того, Уигстон заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии». В качестве примера британский военачальник указал на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что Китай проводил соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».

Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.

В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

В МИД России подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».

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