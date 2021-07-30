Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» Путин: Платформой «Россия – страна возможностей» немало сделано с 2018 года 30 июля 2021, 18:25 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей. Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент. Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%. «83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО. На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев. Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие. Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей». «Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров. В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников. В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней. Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%. Путин назвал недопустимым количество школ в аварийном состоянии 28 июля 2021, 15:30 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в стране около 10% школ, которые требуют капитального ремонта, и находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо. «Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тыс, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – немного, но, тем не менее, недопустимо – школ находятся в аварийном состоянии», – пояснил он на совещании о подготовке к учебному году, передает РИА «Новости». Путин также добавил, что эта программа должна быть подготовлена правительством до конца этого года с выделением необходимого финансирования. Кроме того, глава министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания сообщил, что около 700 зданий школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. По его словам, Минпросвещение в следующем году будет, прежде всего, ремонтировать те здания, где есть уже проектно-сметная документация, потому что капитальный ремонт требует соответствующих документов. «На сегодняшний день мы собрали порядка 700 зданий, это на 22-й год. С учетом продолжения программы, конечно, темп будет увеличен, мы уже просчитали, чтобы все здания, требующие капитального ремонта, максимально были отремонтированы», – пояснил Кравцов. Президент прокомментировал планы Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. «Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», – подчеркнул Путин. Президент также добавил, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок – до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500. «Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно», – заметил президент. Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса. «Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – прим. ВЗГЛЯД) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы», – сказал глава государства. По его словам, иначе поставленная задача решена не будет. «И я вас прощу пересмотреть эти планы на 2022 год», – резюмировал Путин. «Есть, Владимир Владимирович. Так и сделаем, и доложим отдельно», – ответил министр. 30 июня президент Владимир Путин заявил о необходимости запуска программы капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, поручив «Единой России» держать этот вопрос на контроле. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю 28 июля 2021, 13:42

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Путин назвал создание второй нитки Байкальского тоннеля большим, важным достижением, и поздравил железнодорожников с наступающим праздником. «Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание - это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе», – сказал Путин. Он отметил, что благодаря напряженному, добросовестному труду этих специалистов обеспечивается надежность перевозок по всей территории России, успешно реализуются перспективные проекты развития. Путин также поблагодарил железнодорожников за преданное, ответственное отношение к своему делу. Он отметил работу специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. «Разрешаю», – сказал Путин, после чего движение было запущено, передает РИА «Новости». Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ». Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. Путин счел неуместным формальный подход к обеспечению регионов медкадрами 29 июля 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что формальный подход к обеспеченности регионов медицинскими работниками неуместен, необходимо смотреть на ситуацию, а не на имеющиеся вакансии. Путин на встрече с Гладковым в режиме видеоконференции отметил, что обеспеченность врачами на душу населения в области сейчас ниже, чем во многих регионах страны. Врио губернатора сообщил, что власти намерены решить кадровые вопросы в этой сфере до 1 января 2022 года, передает РИА «Новости». «Все выполняем, готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий будет», – сказал Гладков. Он добавил, что для того, чтобы заполнить вакантные должности, необходимо найти еще 160 работников. «Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии – не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», – сказал ему Путин. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Путин пообещал помочь Белгородской области с обеспечением водными ресурсами 29 июля 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы региона Вячеславом Гладковым в режиме видеоконференции. «Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем», – сказал Путин, обращаясь к Гладкову. В ходе встрече врио главы региона доложил президенту, что справиться самостоятельно с вопросом водоотведения региону «тяжеловато». Гладков назвал вопросы воды и канализации «не просто болезненными, а необходимыми инфраструктурными решениями», передает ТАСС. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Путин одобрил идею создать особую экономическую зону в Белгородской области 29 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поддержал идею временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова создать в регионе особую экономическую зону. Во время встречи в четверг в режиме видеоконференции с главой государства Гладков рассказал о планах до 2030 года удвоить валовый региональный продукт. По его мнению, сделать это можно, реализовав серьезные инвестиционные проекты. Врио руководителя региона сообщил, что такие намерения есть у крупных компаний, но организовать работу возможно при создании особой экономической зоны. «Что касается свободной экономической зоны – надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», – ответил Путин, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируется создание особой экономической зоны с привлечением более 250 млрд рублей инвестиций. Особая экономическая зона поможет обеспечить работой более 1,3 тыс. белгородцев. Также Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Он также пообещал помочь Белгородской области с обеспечением водных ресурсов. Путин и Пахор договорились отмечать день дружбы России и Словении 28 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров. «Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы двусторонних связей. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией. Затрагивались также некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года. Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью ОИ в Токио 29 июля 2021, 18:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму россиянкам Инне Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования. «Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна! Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, обыграв команду Франции со счетом 45:34. Путин попросил врио главы Белгородской области заняться здравоохранением в регионе 29 июля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Путин на встрече с Гладковым в режиме видеоконференции отметил, что в целом все основные показатели по региону находятся в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и заканчивая достаточно низкой по сравнению со всеми другими субъектами федерации безработицей, передает РИА «Новости». «Но есть вещи, на которые, безусловно, нужно обратить внимание. Кроме доходов граждан, что само собой разумеется, и сейчас вы об этом тоже сказали, – очень хорошо, кстати говоря, что вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них, – но есть вопросы, которые всегда должны вызывать особое внимание, а именно: продолжает сокращаться уровень постоянного населения. Это при том, что основные показатели в позитивной зоне находятся», – сказал президент. Путин также отметил необходимость заняться вопросами здравоохранения, добавив, что в целом обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. «Поэтому на это вам как руководителю региона следует тоже обратить особое внимание», – сказал он. Одной из самых важных мер поддержки медиков глава государства назвал обеспеченность жильем. «Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Посмотрите на это повнимательнее. Если какая-то дополнительная поддержка нужна, давайте об этом тоже подумаем», – сказал Путин. В свою очередь Гладков попросил Путина разрешить строительство в Белгородской области суворовского училища. «Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение – Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эти тему развить. Выхожу с просьбой к вам как к главнокомандующему: разрешите строительство суворовского училища. Вокруг есть большое количество военных училищ – в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов», – рассказал Гладков. По словам врио главы региона, он обсуждал этот вопрос с сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым. «Он рассказывал мне, что эта тема давно волнует, проговорили, согласовали с ним. С этой просьбой выхожу на ваше решение», – отметил он. Путин пообещал поддержать мусульманские страны в преодолении кризисов 28 июля 2021, 10:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия окажет поддержку мусульманским странам в преодолении региональных кризисов и борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, заверил президент Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир», открывающегося в Казани. «Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер. Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», – передает ТАСС текст послания российского лидера. «Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма», - указывается в приветствии Путина. Президент выразил уверенность в содержательности и конструктивности дискуссий на этом мероприятии. Путин направил властям Индии соболезнования из-за наводнения 28 июля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения на западе страны, сообщает пресс-служба Кремля. «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Между тем число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести. До этого, в мае, на Индию обрушился циклон «Тауктае».