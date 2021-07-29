США решили вернуться к обсуждению СВПД после транзита власти в Иране

Соединенные Штаты готовы вернуться на переговоры в Вене по иранской ядерной программе после завершения транзита президентской власти в Иране, но такое предложение ограничено по времени, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы вновь продемонстрировали, что готовы продвигаться дальше по вопросу взаимного (с Тегераном) возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, когда Иран завершит переходный процесс после президентских выборов. Мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров. Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы добиться возврата к взаимному соблюдению соглашения. Как ясно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, это предложение не будет оставаться на столе все время», – приводит слова представительницы Белого дома ТАСС.

По ее словам, администрация США придерживается данного подхода в определении развития событий. Как отметила заместитель пресс-секретаря, дата седьмого раунда переговоров по иранской ядерной программе еще не объявлена. «Мы не собираемся спекулировать на тему того, когда [раунд] состоится», – сказала она.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов вернуться в СВПД при определенных шагах Ирана.

Напомним, в середине июля в Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран предложил отложить переговоры до вступления в должность нового президента.

В начале июля Москва призвала удвоить усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на фоне сообщений о намерении Тегерана производить металлический уран. 30 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. санкций США времен администрации Трампа.