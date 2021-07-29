Российский Красный Крест подписал меморандум о взаимопонимании с Белорусским Красным Крестом

Делегация Российского Красного Креста (РКК) во главе с Председателем РКК Павлом Савчуком посетили Минск с целью обмена опытом с Белорусским Обществом Красного Креста. В ходе делового визита был подписан Меморандум о взаимопонимании.

«У нас очень похожи система здравоохранения и социального обслуживания. Поэтому мы точно сможем поучиться друг друга, понять, как лучше выстраивать работу, чтобы выделяться среди всех других некоммерческих организаций», – приводятся слова Савчука на сайте РКК.

Во время встречи сторонам удалось ознакомиться с основными направлениями работы, текущими и перспективными проектами организаций. Взаимный интерес у сторон вызвала медико-социальная деятельность национальных обществ. В Российском Красном Кресте работают 36 медико-социальных центров по уходу за пожилыми и 3 дома милосердия. В Белорусском Обществе ОКК работает медико-социальная служба «Дапамога». БОКК сейчас реализует 18 международных проектов и заинтересован в совместных проектах с РКК.

Одним из ключевых вопросов встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании с целью укрепления потенциала Национальных Обществ Красного Креста в обеих странах, на региональном уровне и в международном контексте.

«Подписание Меморандума станет основой для объединения усилий наших национальных обществ по реализации гуманитарного мандата. Сегодня мы договорились о развитии сотрудничества по всем основным направлениям деятельности. Следующим шагом станет реализация совместных проектов, которые охватят граждан двух стран как на территории Беларуси, так и в России», – отметил Савчук

Напомним, что у Российского Красного Крести уже есть Меморандумы с Турецким, Сербским, Иранским, ЮАР, Китайским, Казахстанским, Таджикским, Молдавским, Азербайджанским, Грузинским, Украинским, Французским, Немецким и Итальянским национальными обществами.