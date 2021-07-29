Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине В Турции призвали не связывать конвенцию Монтрё и канал «Стамбул» 29 июля 2021, 09:35 Текст: Алина Назарова

Конвенция Монтрё не имеет отношения к каналу «Стамбул», строительство которого стартовало в июне, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Неправильно связывать конвенцию Монтрё с новым каналом «Стамбул». Конвенция Монтрё была разработана в 1936 году, когда на первом плане была тема проливов. Конвенция не имеет отношения к новому водному пути, который будет открыт. Думаю, что это отдельная тема. Эта ситуация не станет препятствием для прохода кораблей какой-либо страны в ближайшее время», – сказал он, передает РИА «Новости». Он добавил, что по сравнению со старым водным путем канал «Стамбул» шире, позволяет пройти большему количеству кораблей, пройти безопасно, он предоставит альтернативный путь для судов. Канал будет преимуществом не только для Турции, но и для причерноморских стран и тех, кто использует проливы, отметил Кючюкйылмаз. В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал. Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России 27 июля 2021, 11:32

Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости». Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму 27 июля 2021, 13:05

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала. «Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра. «Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра. «Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости». По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперт объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму 27 июля 2021, 22:36

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Олег Мельник

«Признание Москвой независимости Турецкой республики Северного Кипра в обмен на признание Анкарой Крыма частью России обернется разрывом отношений с Грецией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о возможном сценарии признания Турцией Крыма российским. «В случае признания независимости Турецкой республики Северного Кипра мы навсегда потеряем Грецию, которая фактически является нашим агентом влияния в НАТО. России категорически нельзя идти на такую сделку», – уверен доктор военных наук Константин Сивков. Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля. По мнению Сивкова, гипотетический обмен признаниями может быть выгоден только Турции. «Разрыв отношений с Украиной, по большому счету, не навредит Анкаре, зато ей будет выгоден разрыв отношений России и Греции – постоянного соперника Турции в регионе. А киевский режим, в любом случае, заинтересован в дружбе с турками, да и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснит Украине, что этот размен был сиюминутным шагом», – полагает эксперт. С точки зрения Сивкова, даже в случае признания Крыма частью России, внешняя политика Турции не претерпит изменений. «Анкара уже вошла в зону наших интересов на постсоветском пространстве, и уходить оттуда не намерена», – констатировал эксперт. Отметим, что во вторник зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил бакинскому изданию Trend – Турция налаживает с Азербайджаном взаимодействие по принципу «одна нация – два государства». Добавим, что зампред профильного комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправомерной саму постановку вопроса о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма. «Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа. Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» назвал интересным предложение Унала. «Но признание Северного Кипра в обмен на это – вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть», – заявил сенатор, призвав решать вопрос непризнанных территорий не по отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. Крым стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство. Проявлением неоосманской политики Эрдогана стало решение вернуть статус курорта части северокипрского города Фамагуста, откуда во время турецко-греческого конфликта 1974 года было изгнано греческое население. Ни о каком возвращении домов и гостиниц греческим владельцам сейчас речи не идет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России 28 июля 2021, 08:16

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать Крым частью России. «Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар – это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», – сказал РИА «Новости» Умеров. При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским. «Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», – сказал Умеров. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок. Военный эксперт Константин Сивков объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму. Турция и Азербайджан захотели создать совместную тюркскую армию 28 июля 2021, 11:29

Фото: Министерство обороны

Азербайджана/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. «Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан. По словам Шентопа, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся и военные учения двух стран. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – добавил глава парламента. Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам трехсторонней встречи главы парламентов подписали Бакинскую декларацию. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. В тексте декларации отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями». Ростуризм порекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров 28 июля 2021, 19:30

Фото: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в турецкой Анталье и рекомендует туристам не покидать территории отелей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека. Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух корветов 27 июля 2021, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. «Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины», – говорится в сообщении «Украинского милитарного портала». Отмечается, что на 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен (140,7 млн долларов). Контракт на строительство корветов минобороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года. Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман заявил, что ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана 28 июля 2021, 14:30

Фото: facebook.com/tcsavunma

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близости двух тюркских народов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя сообщения о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии». «Заявление Турции о возможности создания единой «тюркской армии» с Азербайжданом – пока что в большей степени политическая декларация. Создание объединенной военной структуры подразумевает единое командование и единое политическое руководство. Сомнительно, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев перевел бы вооруженные силы республики в подчинение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. О том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии» заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – подчеркнул спикер. В рамках этих договоренностей, в том числе проводятся и азербайджано-турецкие военные учения, пояснил Шентоп. «Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близость двух тюркских народов», – заметил Фельгенгауэр. Подобного рода проекты периодически создавались, в том числе, странами НАТО, напомнил собеседник. «Так в свое время была создана франко-германская бригада, которую потом переформировали в корпус, затем опять свернули, – привел пример Фельгенгауэр. – Похожие инициативы возникали и в Восточной Европе, в том числе с участием стран, не входящих в альянс. Так, в 2014-м году было заявлено о создании Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Но во всех этих случаях главной была именно политическая составляющая». При этом надо учесть реальное усиление турецкого военно-политического влияния на Южном Кавказе, заметил собеседник. «Азербайджан в очередной раз показывает, что Турция – ее ближайший союзник, и Москве не следует слишком сильно давить на Баку», – подчеркнул Фельгенгауэр. По его оценке, для России будет проблематично быстро нарастить контингент миротворческих сил в Нагорном Карабахе – например, оперативно усилить его бронетехникой. С другой стороны, маловероятно, что Азербайджан и Турция вознамерятся возобновить карабахский конфликт, и довести его до победного конца, взяв Степанакерт, полагает эксперт. «Если бы они хотели это сделать, то сделали бы. Но входить в прямую конфронтацию с Москвой явно не входит ни в планы Азербайджана, ни в планы Турции», – отметил Фельгенгауэр. По его мнению, российское присутствие в Карабахе позволяет сохранить статус-кво по крайней мере на ближайшие 5-10 лет. «При всех инцидентах на линии соприкосновения, ситуация там стабильная», – указал эксперт. Что можно прогнозировать в связи с заявлениями турок о создании «единой тюркской армии» – так это недовольную реакцию другой страны НАТО, Греции, заметил Фельгенгауэр. «При этом США, возможно, будут не против реализации такого проекта Турции. Для Вашингтона важно теснее привязать Азербайджан к проектам, направленным против Ирана. И в целом, для США стратегически важен Азербайджан», – указал эксперт. Поэтому, делает вывод эксперт, не следует ожидать противодействия со стороны руководства НАТО пантюркистским военным проектам Эрдогана. На ваш взгляд Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту? Азербайджан

Армения

Затрудняюсь ответить

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках декларации о союзнических намерений от 15 июня. Это соглашение, заметим, было подписано Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в карабахском городе Шуша, отвоеванном азербайджанской армии на последнем этапе войны 2020 года. В Шушинской декларации также отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Таким образом, если Азербайджан обвинит Армению или непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в агрессивных действиях, то у Турции будет легальный повод вступить в конфликт. Добавим, что на прошедших в июне в Баку турецко-азербайджанских тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» отрабатывалось взаимодействие армий двух стран в ходе боевых действий. Спикер турецкого парламента Шентоп, выступая в азербайджанском городе Гянджа, обвинил Армению в провокациях на границе с Азербайджаном, что может привести к региональной войне. «Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», – цитировал спикера «Спутник Азербайджан».

Спикер турецкого парламента также напомнил о том, что по договоренностям о прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения должна открыть Зангезурский коридор для сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванью (у которого, в свою очередь, есть граница с Турцией). «Зангезурский коридор создаст сухопутный маршрут между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, между Азербайджаном и Турцией... Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», – цитировал Шентопа «Спутник Азербайджан» Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии 28 июля 2021, 16:05 Текст: Елена Мирошниченко

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, сообщают СМИ. «Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram-канале. Агентство передает, что во время пресс-конференции отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что на данный момент в рамках договоренностей проходят только совместные военные учения двух стран. «Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», – приводит Sputnik его слова. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. В Турции лесные пожары достигли курортов Анталии 28 июля 2021, 16:28 Текст: Елена Мирошниченко

Лесной пожар в Турции охватил районы около города Манавгат, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Как сообщает администрация провинции Анталья, на данный момент пожарные пытаются взять под контроль огонь в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. В тушении пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200, передает «Московский комсомолец». Телеканал NTV распространил видео, на котором, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. По данным СМИ, возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата послужил причиной эвакуации трех жилых кварталов, передает РИА «Новости». Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия. Ранее на Сардинии из-за сильнейших пожаров в провинции Ористано эвакуировали несколько сотен человек. В результате пожара в Анталии пострадали более 50 человек 28 июля 2021, 18:29 Текст: Дарья Григоренко

При крупном лесном пожаре в турецкой провинции Анталья пострадали 53 человека, заявил министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли. «На данный момент 53 человека пострадали в результате лесного пожара. При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения», – пояснил Пакдемирли в своем Twitter, передает РИА «Новости». Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Турция опровергла введение новых ограничений для российских туристов 26 июля 2021, 13:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику, сообщили в посольстве Турции в Москве. «Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – передает ТАСС сообщение диппредставительства. Напомним, в воскресенье суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое. Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году 29 июля 2021, 00:34 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья. Эрдоган заявил, что страна хочет «успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения». Он подчеркнул, что турецкие «технические возможности в сфере бурения позволили избавиться от внешней зависимости». Эрдоган отметил, что «газ из Черного моря снизит зависимость от импорта топлива». На буровом судне «Фатих» зажгли газовый факел. «Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине «Тюрк Али 1». И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров», – приводит слова президента ТАСС со ссылкой на NTV. Глава государства сказал, что скважина полностью готова для тестовой выкачки. Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Кроме того, строится наземная инфраструктура для транспортировки и хранения газа. Год назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Самолет министра обороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана 27 июля 2021, 04:55 Текст: Антон Никитин

Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Адана после столкновения с птицей, сообщило Anadolu. Министр обороны Турции Хулуси Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию подразделений вооруженных сил. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники, передает РИА «Новости». Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана. Во время инцидента никто не пострадал. Напомним также, 10 апреля 2010 года самолет президента Польши Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24 Текст: Алина Назарова

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.