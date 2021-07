Россия предложила США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02 Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%.

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг.

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США 28 июля 2021, 12:41

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС. Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами». Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины». Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины. При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю 28 июля 2021, 13:42

Президент Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Путин назвал создание второй нитки Байкальского тоннеля большим, важным достижением, и поздравил железнодорожников с наступающим праздником. «Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание - это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе», – сказал Путин. Он отметил, что благодаря напряженному, добросовестному труду этих специалистов обеспечивается надежность перевозок по всей территории России, успешно реализуются перспективные проекты развития. Путин также поблагодарил железнодорожников за преданное, ответственное отношение к своему делу. Он отметил работу специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. «Разрешаю», – сказал Путин, после чего движение было запущено, передает РИА «Новости». Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ». Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.

Российская и американская делегации на консультациях по стратегической безопасности в Женеве обсудили текущие угрозы в сфере безопасности и перспективы контроля над ядерными вооружениями, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», – цитирует заявление Прайса РИА «Новости». Также в Госдепартаменте сообщили, что делегации условились вновь встретиться в сентябре. В промежутке между консультациями планируется провести неформальные консультации «с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание», добавили там. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Байден рассказал о встрече с Тихановской 28 июля 2021, 19:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. «Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости». Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером». До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 23:28

Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы. Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть свои подходы к Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов заявил, что «пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях», передает РИА «Новости». «Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», – добавил он. При этом Москва постоянно доносит до коллег в Вашингтоне, что она открыта к «конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона». «Как она (американская сторона) откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите», – добавил посол. Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка: «В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно». «Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой «охоте на ведьм» Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом», – заявил Антонов. В ответ на санкционную агрессию Москва была вынуждена «предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как «недружественному государству», нанимать граждан России и третьих стран». «К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена «противником Америки». Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности», – заключил Антонов. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников. В июле в Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран. США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India. «У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Россия и США начали переговоры по стратегической стабильности 28 июля 2021, 10:45

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили источники в американской и российской делегациях. Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, передает РИА «Новости». В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности. В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США 28 июля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США», – цитирует Пескова ТАСС. ПО его словам, неоднократные расследования в США «подтверждают, что Россия никогда не вмешивалась». «Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Россия призвала учитывать ядерное оружие Британии и Франции в переговорах по стратегической стабильности 28 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В новых переговорах по стратегической безопасности между Россией и США важно учитывать ядерный потенциал других ядерных держав, заявил глава российской делегации, замглавы МИД Сергей Рябков. Речь идет о факторе ядерных потенциалов Британии и Франции, уточнил Рябков, передает РИА «Новости». «Отмечаем, что не видим сдвигов к лучшему в позициях ближайших ядерных союзников США – Франции и Великобритании – с точки зрения оценки ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. <...> Как и в случае с Китаем, мы отмечаем полное отсутствие готовности подключаться к таким переговорам формально», – цитирует замминистра ТАСС. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны в ходе переговоров по стратегической безопасности в Женеве обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркивали, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.