Путин направил властям Индии соболезнования из-за наводнения Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда.. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 млн заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 млн детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 млн детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги на более чем 20 млн детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 млн родителей на 14 млн детей на портале госуслуг.

В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью 27 июля 2021, 16:10

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК. Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ 27 июля 2021, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени Ломоносова, идет конкурсный отбор, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай, «любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», передает РИА «Новости». «В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – заявил он, добавив, что недавно девочке исполнилось девять. Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить. Если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ. Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике. Она уже закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете заявляли, что готовы принять девочку. СК решил проверить сообщения о попытке выгнать детей-инвалидов с площадки 26 июля 2021, 23:33

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Следователи СК России по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки. На появившемся в Сети видео видно, что жительница ЖК «Балтийская жемчужина» пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: «Вам здесь не место», «больные дети пугают наших детей», «у нас еще этого не было в доме», «вы отсюда съедете». «26 июля 2021 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Петербургу. Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину 26 июля 2021, 10:32

Фото: РИА Новости/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом. «Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту. По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо. Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России, передает РИА «Новости». В свою очередь отец мальчика рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России. «Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», – поделился Маттеус, показывая полученные подарки. Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате. По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере. «Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», – сказала мама мальчика, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру. Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию. «Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом», – сказал отец семейства. Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию со сбежавшим от семьи ребенком 25 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла на контроль эту ситуацию. «Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами. Держу ситуацию на контроле», – пояснила Ярославская РИА «Новости». Прокуратура столицы сообщала на своем сайте, что 11-летний ребенок из многодетной семьи сбежал из дома и сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания. Ведомство начало проверку. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю 28 июля 2021, 13:42

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Путин назвал создание второй нитки Байкальского тоннеля большим, важным достижением, и поздравил железнодорожников с наступающим праздником. «Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание - это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе», – сказал Путин. Он отметил, что благодаря напряженному, добросовестному труду этих специалистов обеспечивается надежность перевозок по всей территории России, успешно реализуются перспективные проекты развития. Путин также поблагодарил железнодорожников за преданное, ответственное отношение к своему делу. Он отметил работу специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. «Разрешаю», – сказал Путин, после чего движение было запущено, передает РИА «Новости». Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ». Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания. Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу 26 июля 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. «Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая. «Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости». Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент. Он попросил доложить на совещании о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур. Из детсада в Москве сбежали двое воспитанников 26 июля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

На западе столицы двое детей сбежали из детского сада, московская прокуратура начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается на сайте ведомства. Проверку проводит Черемушкинская межрайонная прокуратура, надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. При наличии основании будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В воскресенье в Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу. Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. В Петербурге дети упали на рельсы Московского вокзала 26 июля 2021, 22:11 Текст: Елена Мирошниченко

В Петербурге на рельсы Московского вокзала упали девочка 2018 года рождения и младенец, они получают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса. Как сообщает «Фонтанка», в понедельник детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребенка диагностирован перелом орбиты. Отмечается, что несчастный случай произошел в 16.20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла ее остановить. Девочка ухватилась за ручку коляски, доехала до края платформы и упала на рельсы. Как сообщили в транспортной прокуратуре, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Подробности произошедшего выясняются, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора. Ранее сообщалось, что упавший на рельсы в московском метро мужчина погиб. Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность 26 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве. «Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter. 73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста. Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными. Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году. Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов. Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах». В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь.