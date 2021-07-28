Московские торговые сети вакцинировали 60% сотрудников

Торговые сети Москвы перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Он подчеркнул, что благодаря помощи федеральных и местных властей темпы вакцинации работников торговли по всей стране возрастают с каждым днем. В Москве, по словам Караева, обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 млн человек, в Московской области – еще более 200 тысяч, передает РИА «Новости».

«Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин и выбрать подходящий препарат для вакцинирования», – добавил председатель президиума АКОРТ.

По другим регионам, продолжил он, показатели разнятся – это связано прежде всего с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, не менее 60% работников сферы торговли и услуг до 15 июля должны сделать первую прививку, а к 15 августа – полностью пройти курс вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.