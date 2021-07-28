Московские торговые сети вакцинировали 60% сотрудников

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28 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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США заставили расти цены по всему миру

США виновны в разгоне инфляции в мире Igor Golovniov/SOPA Images/Sipa/Reuters
В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам. Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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Как православие создало русскую нацию

Состоявшееся больше тысячи лет назад крещение продолжает оказывать влияние на судьбу России "Крещение Руси",Виктор Васнецов
Киевский князь Владимир Святославович 1033 года назад принял православие. Этот выбор в итоге оказался не только выбором веры, но и одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования самой русской нации. В этом смысле национальной трагедией России выглядят именно действия большевиков. Подробности...
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Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

Родственные чувства к русским испытывают 60% жителей востока Украины и четверть «западенцев» Данил Семенов/РИА «Новости»
Опрос, который провели украинские социологи, дал неожиданный результат: почти половина опрошенных согласилась с утверждением Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Причем так считают не только на востоке страны, но и на западе. Более того, о единстве с русским народом говорит и молодежь Украины. Где русофобская пропаганда Киева дала сбой? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Истина веры и соблазн идеологий

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас, как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Подробности...

Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
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    Московские торговые сети вакцинировали 60% сотрудников

    28 июля 2021, 08:55

    Текст: Алина Назарова

    Торговые сети Москвы перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

    Он подчеркнул, что благодаря помощи федеральных и местных властей темпы вакцинации работников торговли по всей стране возрастают с каждым днем. В Москве, по словам Караева, обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 млн человек, в Московской области – еще более 200 тысяч, передает РИА «Новости».

    «Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин и выбрать подходящий препарат для вакцинирования», – добавил председатель президиума АКОРТ.

    По другим регионам, продолжил он, показатели разнятся – это связано прежде всего с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.

    В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, не менее 60% работников сферы торговли и услуг до 15 июля должны сделать первую прививку, а к 15 августа – полностью пройти курс вакцинации.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.


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    За сутки в России выявили 23 тыс. случаев коронавируса
       27 июля 2021, 11:33
    Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2623, Московской области – 1973, Санкт-Петербурге – 1923.

    Всего в стране выявлено 6 172 812 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 526 950 человек, из них 20 116 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 155 380 человек.

    Накануне, 26 июля, в России выявили 23 239 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 207.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V»
       27 июля 2021, 23:55
    Фото: Tomas Tkacik/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают информационные агентства.

    Он обрушился с критикой на политиков и медицинские ведомства страны, которые устроили «демонизацию прекрасной и эффективной вакцины «Спутник V». Если бы не было кампании против «Спутника V», в Словакии вакциной могли бы воспользоваться полмиллиона человек (в стране живет около 5,5 млн человек), сказал он. Вице-премьер посетовал, что для противников вакцины «тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей». «За их тупость платить всем нам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TASR.

    В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Игора Матовича, занимавшего тогда пост премьер-министра, закупить 2 млн доз российской вакцины. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». В начале июля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.

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    Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
       27 июля 2021, 20:06
    Фото: teatrmost.ru
    Текст: Елена Мирошниченко

    От коронавируса в возрасте 76 лет умер актер театра МОСТ Юрий Огульник, он прослужил в театре более 40 лет, сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин.

    «Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом», – приводит его слова ТАСС. По словам худрука, информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

    Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада».

    Ранее советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер  в возрасте 70 лет.

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    В Чечне заявили более чем о половине вакцинированного взрослого населения

    27 июля 2021, 18:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Чеченская Республика стала первым российским регионом, где вакцинацию прошли 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

    «Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения», – цитирует министра РИА «Новости».

    По его словам, эффект коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в республике ближе к осени.

    «Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне», – подчеркнул Сулейманов.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.

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    Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

    27 июля 2021, 13:14

    Текст: Евгения Шестак

    Темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    По его словам, только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу». Также он добавил, что контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией. 

    «То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно. Это вопрос о сознательности людей, о чувстве ответственности людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих», – сказал Песков. 

    Представитель Кремля отметил, что до начала избирательной кампании люди тоже не столь дисциплинировано носили маски и применяли меры предосторожности. «Это никак не связано абсолютно», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.

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    Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

    27 июля 2021, 14:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе РПЦ.

    В сообщении на официальном сайте РПЦ говорится, что «у схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19», его состояние оценивается как «удовлетворительное», «священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей».

    Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, после в академии.

    В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

    20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита.

    Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

    Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

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    В Токио за сутки выявили рекордное число случаев инфицирования COVID

    27 июля 2021, 11:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.

    Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января – 2520 случаев инфицирования.

    Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.

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    Российские штаммы коронавируса оказались неопасными

    27 июля 2021, 14:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Появившиеся в России штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, комментируя сообщения о том, что ВОЗ исключила из списка для мониторинга вариант коронавируса AT.1, выявленный в России.

    «Вирус мутирует, сейчас мы с вами видим основные линии, патогенные штаммы: бразильский, британский, индийский штаммы, еще южноафриканский, который требует серьезного отношения. Остальные мутации, которые были, <...> северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тыс. различных видоизменений, которые у нас были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <...> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными», – передает ТАСС слова Тимакова.

    При этом дельта-штамм, по его словам, напротив, становится более устойчивым и легче преодолевает иммунитет. «Индийский [штамм] вытеснил вообще все, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, проникать в организм и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной», – заключил эксперт.

    Ранее вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта».

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    В Москве оштрафовали за полгода несколько тысяч говорящих по телефону водителей

    27 июля 2021, 21:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону без специальной гарнитуры, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, это «страшные цифры», заявили в столичном департаменте транспорта.

    «Именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней», – говорится в сообщении в Teleram-канале ведомства.

    Напомним, в Москве девушка сбила на авто троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже.

    При этом сообщалось, что в момент ДТП подозреваемая могла отвлечься на телефон.

    Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой.

    Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции.

    Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит девушке и как исключить подобные трагедии в будущем.

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    ЕС вакцинировал 70% взрослых одной дозой прививки от COVID

    27 июля 2021, 12:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Евросоюз (ЕС) достиг своей цели: вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Глава ЕК заявила, что «ЕС сдержал свое обещание и выполнил его», передает ТАСС.

    «Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе хотя одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», – подчеркнула она.

    Ранее COVID-сертификаты официально заработали в ЕС. Сообщалось, что будет три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID.

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    В Москве из-за плохого самочувствия водителя автобус врезался в столб

    27 июля 2021, 19:01

    Текст: Елена Мирошниченко

    На юго-западе Москвы автобус врезался в столб, причиной стало плохое самочувствие водителя, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», – приводит его слова ТАСС.

    Информацию подтвердили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

    «По предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения на пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова. В результате происшествия пострадал водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики», – приводит агентство сообщение пресс-службы.

    В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются. Информация по пострадавшим уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

    Ранее в Хабаровске рейсовый автобус с пассажирами врезался в опору освещения, пострадал один человек.

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    В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID для ряда граждан

    27 июля 2021, 13:39

    Текст: Евгения Шестак

    Власти Чечни объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ и других.

    Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Рита Термулаева. В частности, прививку должны сделать госслужащие, работники муниципальных и региональных органов власти, сотрудники сфер торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма, передает ТАСС

    «Организовать проведение профилактических прививок <...> в срок до 25.08.2021 г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников», – говорится в документе.

    В Чечне таким образом отреагировали на рост заболеваемости коронавирус, он фиксируется среди тех, кто активно посещал места массового пребывания граждан – торговые центры, парки, бары, спортивные мероприятия.

    В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.

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    Собянин обсудил с кандидатами ЕР программу реабилитации после COVID

    27 июля 2021, 14:29

    Текст: Алина Назарова

    Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» программу реабилитации после перенесенного коронавируса.

    «Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом», – сообщил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

    Он отметил, что за все время пандемии в Москве коронавирусом переболели уже более 1,3 млн человек, у таких пациентов остается риск получить осложнения после болезни. Новая система реабилитации и диспансеризации горожан будет работать на опережение – одним из приоритетов станет профилактика осложнений. 

    Мэр также отметил, что в настоящее время количество случаев заболеваемости коронавирусом в Москве постепенно снижается, а число вакцинированных растет. Предполагается, что создание системы реабилитации начнется после того, как пройдут пиковые значения заболеваемости, пишут «Аргументы и факты».

    Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. 

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    ФМБА рассказало об отсутствии положительных тестов на COVID у российской делегации на ОИ

    27 июля 2021, 13:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день отрицательные, все здоровы, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

    «На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации», – передает РИА «Новости» сообщение ФМБА.

    Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.

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    Власти США задумались о частичной обязательной вакцинации

    28 июля 2021, 05:46

    Текст: Антон Антонов

    Для федеральных госслужащих в США вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, заявил президент страны Джо Байден.

    По его словам, такой вариант «рассматривается». Байден заявил: «Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Белый дом еще не принял решения по данному вопросу, но отметила, что «не было заключения, что такое стало бы незаконным».

    Псаки дала понять, что власти США поддерживают угрозы бизнеса применить штрафные меры к тем, кто отказался от прививок. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, СМИ сообщали, что Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам.

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