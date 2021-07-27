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Эксперт: Православие способно остановить превращение Украины в «Анти-Россию»
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За спиной у нашей православной церкви, которая находится в каноническом единстве с Москвой, стоят миллионы жителей Украины. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД украинский академик Петр Толочко, комментируя многотысячный крестный ход, который состоялся в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси.
«Я своими глазами не видел крестного хода, но знаю, что возглавил его митрополит Онуфрий. Мне даже сказали, что принимали участие сотни тысяч верующих – предположительно 350 тысяч. Крестный ход показал: Украинская православная церковь (УПЦ), которая находится в каноническом единстве с Москвой, остается по-прежнему верной традициям нашей общей истории. Она ведет свою родословную от церкви, основанной еще Владимиром Святым после крещения Руси в 988 году», – сказал 83-летний академик НАН Украины, почетный директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко.
«Сегодня эта церковь остается одной из нравственных опор нашего нормального доброго отношения к России, которую она тоже чтит и уважает. Но не надо обманываться. Сегодня Украинская православная церковь – уже не единственная. Есть еще ПЦУ, которую учредил на Украине стамбульский патриарх Варфоломей. Есть еще структура Филарета. Так что православного единства больше нет», – посетовал академик.
«За спиной УПЦ стоит лишь часть Украины, часть православных, которые исповедуют традиционное отношение к нашей общей истории. Я не знаю, сколько их. Наверное, миллионы. Но это не вся Украина, не весь народ. Поэтому нужно дорожить хотя бы этим, нужно по возможности содействовать этой церкви, ее стремлению сохранить наше единство и как-то развернуть вспять процесс отчуждения, процесс вражды, процесс создания из Украины «Анти-России». Может быть, действительно сейчас вся надежда на Украинскую православную церковь в этом деле. Вот почему надо разумно распорядиться этим нашим ресурсом», – призвал Толочко.
Во вторник тысячи паломников изо всех регионов Украины приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира, сообщил ТАСС. Мероприятие организовала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), Московского патриархата.
По данным главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента, крестный ход в Киеве посетили 350 тысяч человек. Киевская полиция сообщает о меньшем, хотя также внушительном числе участников – около 55 тыс. человек. На улицах присутствовали сотрудники всех полицейских подразделений украинской столицы, а также бойцы Нацгвардии, передает киевский портал «Корреспондент».
Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами: Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Вечером проходит всенощное бдение на площади перед Успенским собором Печерской лавры.
28 июля отмечается День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В православном церковном календаре это день памяти святого равноапостольного князя Владимира (960-1015). С 2010 года праздник стал государственной памятной датой в России. В Москве из-за эпидемиологических ограничений в этом году крестный ход проводиться не будет, но в полдень во всех храмах Русской православной церкви звонили колокола, прошли торжественные богослужения.
День крещения Руси будет также широко отмечаться в Белоруссии, в других странах СНГ и дальнего зарубежья, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Эксперт: США унизили Зеленского с помощью министра-гея
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«Отправляя на саммит министра-гея, Вашингтон политкорректно обозначил вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения об участии в «Крымской платформе» первого открытого гея на посту министра США, главы Минтранса Питера Буттиджича.
«Во-первых, отказ Джо Байдена и Камалы Харрис посетить «Крымскую платформу» означает политическое поражение украинской дипломатии и отказ Вашингтона от той модели развития Украины, которая была заложена после 2014 года», – полагает киевский политолог Владимир Скачко.
«После саммита лидеров США и России в Женеве Зеленскому и его администрации был послан унизительный сигнал о том, что Украина должна готовиться жить в новых геополитических и геоэкономических реалиях. США больше не намерены содержать украинских политиков за красивые глаза, попрошайничество и клятвы в верности демократии. В результате Украина может превратиться в разменную карту на переговорах о новом геополитическом раскладе между Вашингтоном, Москвой и Пекином», – объяснил эксперт.
Во-вторых, отправка на «Крымскую платформу» Питера Буттиджича имеет несколько смысловых значений. «С одной стороны, США указали Украине необходимость следовать западным образцам толерантности, включая принятие ЛГБТ-ценностей. С другой стороны, Вашингтон политкорректно обозначил, так сказать, вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – подчеркнул Скачко.
Собеседник напомнил, что саммит «Крымской платформы» задумывался для того, чтобы «вернуть в повестку дня вопрос Крыма, а также связать его с проблематикой Донбасса и таким образом способствовать отказу Украины от Минских соглашений». Кроме того, саммит подразумевался как антироссийская площадка, мобилизующая противников Москвы в регионе и в мире.
«Приезд Джо Байдена на саммит как «светоча либеральной демократии» поднял бы статус этого мероприятия. Но его отказ от приезда существенно снижает значимость «платформы» и подает сигналы лидерам других государств о том, что на саммит можно не ехать. В итоге «платформа» превратится в собрание геополитических лузеров, которые создают истеричный фон, но никаких серьезных решений не принимают», – резюмировал Скачко.
Ранее стало известно, что вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич.
Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, сопредседатель «Крымской платформы» Мустафа Джемилев. При этом официально Белый дом пока не объявлял, кто именно возглавит американскую делегацию на саммите.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымской платформы», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Комментируя заявление Кивы, тележурналист Владимир Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Погребинский оценил согласие почти половины украинцев на единство с русскими
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«Несмотря на пропаганду, на Украине сохраняется значительное число людей, поддерживающих тезис о единстве украинцев и русских. Это важно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные опросов, из которых следует, что почти половина украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ».
«Эти данные коррелируют с результатами опросов, которые проводят другие социологи. Ранее более 40% опрошенных украинцев относились к России хорошо либо очень хорошо. Нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», – считает киевский политолог Михаил Погребинский.
«Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше. Более того, такая постановка вопроса не выглядит пропутинской или откровенно пророссийской. Далеко не все украинцы читали статью Путина, тем не менее, они считают, что русские и украинцы – очень близкие народы или даже один народ», – добавил эксперт.
«Сама Украина – не один народ, так как есть народ западной части страны и восточной. Они сильно отличаются. Я против таких определений, но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис», – указал политолог.
«И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом. Действительно, там есть люди, которые голосуют не за националистические партии. Возможно, их количественно больше, чем об этом говорят в СМИ», – предположил собеседник.
«Что касается возможной реакции властей на такие результаты опроса, то нельзя исключать и нового витка украинизации. Но куда больше? Может быть, что-то такое и будет. Вопрос в том, будет ли откат текущей украинизации. Я не ожидаю такого поворота. Зеленский закусил удила и конкурирует с Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – полагает Погребинский.
«Этот опрос не является угрозой для украинской власти, поэтому его результаты будут игнорироваться. 41% – это большая часть населения, но все же не большинство», – считает украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, «в нынешней Украине подобные вопросы воспринимаются не исторически, а политически». «Люди на самом деле отвечают на вопрос «С Россией ли мы сейчас?», – поясняет собеседник.
Эксперт отметил, что «процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык». «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник.
«Гуманитарные процессы, которые последние семь лет идут ускоренными темпами, формируют отдельный украинский народ. Этот процесс еще не завершен, но еще семь-десять лет, и на Украине будет сформирована отдельная политическая нация. Она будет кардинально отличаться от российской, и такого рода опросы будут давать абсолютно другие результаты», – прогнозирует собеседник.
Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс».
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
Глава Нафтогаза спрогнозировал убытки компании до 3,8 млрд долларов
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно 3,8 млрд долларов) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около 460 млн долларов) в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен», – сказал Витренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий «Теплокоммунэнерго», которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.
Кроме того, Витренко обратил внимание на задолженность Нафтогаза перед ПАО «Укрнафта» за отобранный газ. «На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что «Укрнафта» потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене», – отметил глава Нафтогаза.
Витренко подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве Нафтогаза», не была должным образом проверена аудиторами.
«Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль» из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом», – резюмировал Витренко.
Ранее Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Главнокомандующий ВС Украины Хомчак ушел в отставку
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Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
«С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Руслана Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот – конфликты», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что пост главнокомандующего занял Валерий Залужный, командующий оперативного командования «Север».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Экс-подполковник СБУ решил рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
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Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», – передает РИА «Новости» слова Прозорова. Он уточнил, что готов дать показания при соблюдении «некоторых требований безопасности».
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО.
Ранее первый министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности стать свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.
Напомним, 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на яхте украинского олигарха
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 52-летие вместе с актером и режиссером Беном Аффлеком на Лазурном берегу Франции на 85-метровой яхте «Валери» (Valerie) стоимостью 130 млн долларов, хозяином которой является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов, сообщили СМИ.
Событие вызвало общественный резонанс из-за фотографии поцелуя Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, которую Джей Ло опубликовала в своем Instagram. Тем самым певица подтвердила, что возобновила отношения со своим бывшим женихом.
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«Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту есть 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах находятся гостиная, кинотеатр и несколько кают», – сообщает издание Daily Mail.
Ранее журнал «Forbes Украина» опубликовал рейтинг богатейших украинцев за 2020 год, в который вошли горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что под определение «олигарха» подпадают 13 человек. Газета ВЗГЛЯД высказывала предположение, что составители черного списка СНБО, недолго думая, решили пройтись по топ-листу богатейших украинцев Forbes.
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Почти половина украинцев назвали себя одним народом с русскими
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Почти половина украинцев (41%) признались, что «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг»
Так, согласно опросу, 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. В то же время Россию преемницей считают только 8%, еще 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.
Кроме того, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что русские и украинцы – единый народ, являющийся частью «одного исторического и духовного пространства». Противоположного мнения придерживаются 55%.
Опрос был проведен 23-25 июля во всех областях Украины посредством телефонного интервью среди 2,5 тыс. граждан старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух корветов
Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил.
«Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины», – говорится в сообщении «Украинского милитарного портала».
Отмечается, что на 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен (140,7 млн долларов). Контракт на строительство корветов минобороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман заявил, что ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года.
В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
Группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за песен на русском
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Украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке, сообщил гитарист группы Андрей Яценко.
Артист рассказал в Facebook, что в мае группе поступило предложение от офиса президента выступить в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия независимости Украины с песней «Под дождем». Музыканты начали подготовку к выступлению и обсуждали сценарий с режиссерами.
«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» – написал Яценко (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов из-за трансляции фильмов на русском языке.
С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинский язык оказался убыточным.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, заявив, что хочет донести до него «позиции, которые важно знать об Украине».
«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу «Каждый из нас президент», как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», – сказала Мендель в видеообращении к Пескову в Instagram.
При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: «Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?».
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Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова. Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
Украинская православная церковь (УПЦ) организовала в центре Киева крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси.
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей возглавили шествие. Маршрут пролегает от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».
Отмечается, что десятки полицейских и бойцов нацгвардии охраняют общественный порядок по маршруту следования шествия, также стоят машины скорой помощи.
Кроме того, во вторник на Владимирской горке прошел молебен по случаю крещения Руси. На молитве присутствовали прихожане разных епархий со всех регионов страны, а также собрались люди всех возрастов.
В центральной части Киева в связи с праздничными мероприятиями усилены меры безопасности. Улицы, по которым пройдет шествие – Крещатик, Грушевского и Ивана Мазепы – перекрыты для автомобильного движения.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил предстоятелей УПЦ митрополита Онуфрия и раскольнической Православной церкви Украины митрополита Епифания, что правоохранители имеют достаточно сил для обеспечения безопасности во время мероприятий. Он также призвал глав церквей к ответственности при организации и проведении всех религиозных обрядов с массовым участием верующих, и выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем.
28 июля отмечается День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В православном церковном календаре это день памяти крестителя Руси князя Владимира (960-1015). С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
МИД назвал актом государственного вандализма снос воинского мемориала во Львове
Снос воинского мемориала во Львове представляет собой циничный акт государственного вандализма, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
По данным ведомства, 23 июля во Львове был завершен снос Монумента Боевой славы – памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города. Работы по его сносу, начавшиеся еще в 2018 году, привели к демонтажу не только статуи советского солдата, но и памятника львовской Родины-матери. Кроме того, в дальнейших планах местных властей – демонтаж масштабной копии ордена Отечественной войны, являющейся центральным элементом мемориала-захоронения «Марсово поле» во Львове.
«Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве осудили варварское уничтожение монументов воинской доблести. «Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – заявил Бикантов.
Также МИД выразил надежду, что профильные международные структуры не оставят без внимания «вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре европейского континента».
В ЛНР заявили о блокировании Киевом переговоров в контактной группе
Украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
«Как только сменилась группа переговорщиков от Украины, этот состав занимался только тем, что блокировал переговорный процесс», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
По словам Дейнего, это происходит из-за заявлений главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука и всей «верхушки украинского политикума» о том, что у представителей Украины нет никаких полномочий, чтоб организовать выполнение обязательств, а также за счет фактического блокирования работы политической подгруппы, которая уже четыре месяца не может приступить к заседаниям.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу оказались в тупике. Киев требует исключить представителя ДНР Майю Пирогову якобы за провокации. В экспертной среде уверены, что ультиматум невыполним. Пирогову пригласили в ТКГ после появления в киевской делегации выходцев из Донецка и Луганска. В самих республиках их называют «фейкометами».