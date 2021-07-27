Эксперт: Православие способно остановить превращение Украины в «Анти-Россию»

За спиной у нашей православной церкви, которая находится в каноническом единстве с Москвой, стоят миллионы жителей Украины. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД украинский академик Петр Толочко, комментируя многотысячный крестный ход, который состоялся в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси.

«Я своими глазами не видел крестного хода, но знаю, что возглавил его митрополит Онуфрий. Мне даже сказали, что принимали участие сотни тысяч верующих – предположительно 350 тысяч. Крестный ход показал: Украинская православная церковь (УПЦ), которая находится в каноническом единстве с Москвой, остается по-прежнему верной традициям нашей общей истории. Она ведет свою родословную от церкви, основанной еще Владимиром Святым после крещения Руси в 988 году», – сказал 83-летний академик НАН Украины, почетный директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко.

«Сегодня эта церковь остается одной из нравственных опор нашего нормального доброго отношения к России, которую она тоже чтит и уважает. Но не надо обманываться. Сегодня Украинская православная церковь – уже не единственная. Есть еще ПЦУ, которую учредил на Украине стамбульский патриарх Варфоломей. Есть еще структура Филарета. Так что православного единства больше нет», – посетовал академик.

«За спиной УПЦ стоит лишь часть Украины, часть православных, которые исповедуют традиционное отношение к нашей общей истории. Я не знаю, сколько их. Наверное, миллионы. Но это не вся Украина, не весь народ. Поэтому нужно дорожить хотя бы этим, нужно по возможности содействовать этой церкви, ее стремлению сохранить наше единство и как-то развернуть вспять процесс отчуждения, процесс вражды, процесс создания из Украины «Анти-России». Может быть, действительно сейчас вся надежда на Украинскую православную церковь в этом деле. Вот почему надо разумно распорядиться этим нашим ресурсом», – призвал Толочко.

Во вторник тысячи паломников изо всех регионов Украины приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира, сообщил ТАСС. Мероприятие организовала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), Московского патриархата.

По данным главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента, крестный ход в Киеве посетили 350 тысяч человек. Киевская полиция сообщает о меньшем, хотя также внушительном числе участников – около 55 тыс. человек. На улицах присутствовали сотрудники всех полицейских подразделений украинской столицы, а также бойцы Нацгвардии, передает киевский портал «Корреспондент».

Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами: Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Вечером проходит всенощное бдение на площади перед Успенским собором Печерской лавры.

28 июля отмечается День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В православном церковном календаре это день памяти святого равноапостольного князя Владимира (960-1015). С 2010 года праздник стал государственной памятной датой в России. В Москве из-за эпидемиологических ограничений в этом году крестный ход проводиться не будет, но в полдень во всех храмах Русской православной церкви звонили колокола, прошли торжественные богослужения.

День крещения Руси будет также широко отмечаться в Белоруссии, в других странах СНГ и дальнего зарубежья, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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