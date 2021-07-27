В Чечне заявили о 100% вакцинированных взрослых от COVID-19

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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Украинский язык оказался убыточным

Украинизация ТВ заставляет зрителей выключить телевизор и уйти в интернет Артём Коренюк/РИА Новости
Телеканалы Украины саботируют драконовские правила о переводе вещания на государственный язык. По данным чиновников, каналы либо продолжают вещание на русском, либо выдают халтурную озвучку на «мове», которая раздражает даже украиноязычных зрителей. Что стало причиной очередного провала политики украинизации и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россиян надо учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...

Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    В Чечне заявили о 100% вакцинированных взрослых от COVID-19

    27 июля 2021, 18:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Чеченская Республика стала первым российским регионом, где вакцинацию прошли 100% взрослого населения, заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

    «Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тыс. человек) от общей численности жителей республики ( 910 тыс. человек). Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения», – цитирует министра РИА «Новости».

    По его словам, эффект коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в республике ближе к осени.

    «Достижение стопроцентной вакцинации от коронавируса взрослого населения скажется на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне», – подчеркнул Сулейманов.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.


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    Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи
       25 июля 2021, 17:35
    Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19.

    «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

    В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи.

    Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости».

    По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт.

    При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало».

    «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник.

    Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.

    В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела.

    В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.

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    Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»

    26 июля 2021, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

    «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

    Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.

    «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.

    Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.

    «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

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    Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
       26 июля 2021, 19:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

    Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.

    «Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.

    Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.

    «Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.

    Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.

    «Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.

    Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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    Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID

    26 июля 2021, 16:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.

    «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.

    Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».  

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    В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов

    24 июля 2021, 20:54

    Текст: Евгения Шестак

    Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.

    «С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана.

    Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.

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    Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID

    25 июля 2021, 14:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

    Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости».

    Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.

    Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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    Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим

    26 июля 2021, 15:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.

    «Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».

    Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она.

    На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.

    5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

    Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.

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    Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам

    26 июля 2021, 17:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.

    «Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.

    Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.

    Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

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    Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19
       25 июля 2021, 22:58
    Фото: Abdurrahman Antakyali/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

    «Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса.

    Между тем 5 июля Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

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    В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт»

    24 июля 2021, 21:53

    Текст: Евгения Шестак

    В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве.

    Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов. 

    «В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. 

    Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V». 

    Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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    Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca

    26 июля 2021, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.

    В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС.

    Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси».

    В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.

    Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».

    Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.

    Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».

    В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.

    21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

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    Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента
       26 июля 2021, 01:33
    Фото: Khaled Nasraoui/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM.

    В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.

    «Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП.

    Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни.

    Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины.

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    Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике

    25 июля 2021, 20:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона проводит переговоры с тремя компаниями из Китая по совместному производству вакцин и коммерческой поставке около 1 млн доз препарата, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько.

    «Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории республики Белоруссия», – заявил посол в эфире канала СТВ, передает ТАСС.

    Он добавил, что минздрав страны по поручению президента проводит переговоры о закупке коммерческой партии вакцин специально для Белоруссии по скидкам.

    «Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в республику Белоруссия, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около 1 млн доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», – пояснил посол.

    По его словам, за первую половину 2021 года Китай безвозмездно отправил в Белоруссию порядка 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm («Синофарм»). Дипломат отметил, что препарат востребован и котируется как «вакцина с очень высокой эффективностью».

    В июне сообщалось, что белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени.

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    В США заговорили о третьей дозе вакцины от коронавируса

    25 июля 2021, 17:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

    «Пациенты после трансплантации органов, после химиотерапии при онкологии, с аутоиммунными заболеваниями, пациенты, принимающие подавляющие иммунитет препараты, – это те люди, которые окажутся первыми из числа уязвимых категорий (в очереди) на третью, «бустерную» дозу, если она будет, – а она, вполне возможно, будет», – заявил инфекционист в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Фаучи отметил, что ситуация с возможностью третьей дозы прививки меняется вместе с пандемией.

    Ранее британские ученые пришли к выводу, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.

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    Ученые назвали причину опасного последствия COVID у детей

    25 июля 2021, 14:29

    Текст: Ксения Панькова

    Американские ученые предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки.

    Как отметили исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США), в числе признаков длительного течения инфекции – высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Healio.

    Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике.

    По данным исследования, дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

    Ранее в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области назвали опасные последствия коронавируса у детей.

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